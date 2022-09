93 weitere Corona-Infektionen vermeldet das Gesundheitsmontag am Dienstag für den Donnersbergkreis. Leider ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Sechs Erkrankte werden stationär behandelt. Weil die Zahl der aktiven Covid-Fälle schon übers Wochenende nach oben geschnellt war – am Montag waren 250 Neuinfektionen gemeldet worden –, hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz binnen 48 Stunden verdoppelt: von 329,6 am Sonntag auf nun 660,6. 303 Fälle sind dem Gesundheitsamt bekannt: 190 in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, 44 in der VG Winnweiler, 35 in der VG Kirchheimbolanden, 21 in der VG Göllheim und 13 in der VG Eisenberg.