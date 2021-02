Im Donnersbergkreis wurden zehn neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens laut Gesundheitsamt auf 1474 angestiegen, 1348 Personen hiervon gelten als genesen. 45 Todesfälle sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zwar weiter unter 100, ist aber im Vergleich zum Vortrag erneut leicht gestiegen und liegt jetzt bei 81,0. Nach aktuellem Stand sind 81 aktive Infektionsfälle bekannt, noch immer werden 19 Patienten im Krankenhaus behandelt.

Am meisten Infektionen verzeichnet das Gesundheitsamt weiterhin in der VG Kirchheimbolanden. In den Verbandsgemeinen Eisenberg, Göllheim, Nordpfälzer Land und Winnweiler halten sich die Zahlen knapp unter 20. Im Vergleich mit Land und Bund steht der Donnersbergkreis mit 1957 Fällen pro 100.000 Einwohner immer noch besser da als der Bundes- (2687 Fälle/100.000 Einwohner) und der Landesdurchschnitt (2290 Fälle/100.000 Einwohner).

Mehr zum Thema