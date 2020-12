Erstmals seit rund einem Monat ist der Inzidenzwert – die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – im Donnersbergkreis auf unter 100 gefallen: Er lag gestern bei 96,9 , wie das Gesundheitsamt mitgeteilt hat. Die Corona-Warnampel steht damit aber nach wie vor auf Rot: Erst wenn die Zahl unter 50 sinkt, springt sie auf Orange. Gegenüber dem Vortag sind zehn neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert worden. Damit ist die Anzahl der Fälle seit Pandemiebeginn auf 739 gestiegen. 140 von ihnen gelten derzeit als aktiv – die meisten gibt es weiterhin in der VG Kirchheimbolanden mit 65, die wenigsten hat momentan die VG Nordpfälzer Land (elf) zu verzeichnen. 13 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, 14 Patienten werden derzeit stationär behandelt. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis nun 981. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 1106, deutschlandweit bei 1302.