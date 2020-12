Am Montag hat das Gesundheitsamt im Donnersbergkreis sechs neue Infektionsfälle registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 102,2. Die Anzahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten Personen ist seit Pandemiebeginn auf 864 gestiegen. Kreisweit werden aktuell zehn Patienten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, einer befinden sich in kritischem Zustand. Bisher sind 15 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nach wie vor die meisten der momentan 126 als aktiv geltenden Fälle verzeichnet die VG Kirchheimbolanden mit 58, die wenigsten (sechs) entfallen auf die VG Winnweiler.

Corona-Fälle in Seniorenresidenz

Bezüglich öffentlicher Einrichtungen informiert die Kreisverwaltung, dass neben der Kita Louhans auch die Kita Münsterappel auf Veranlassung des Trägers geschlossen worden ist: Hier hatte es einen Corona-Fall unter den Eltern gegeben. In der Kita Stetten ist die Gruppe der unter Dreijährigen vorerst nicht in Betrieb, in der nach wie vor geschlossenen Kita Bolanden ist seit Montag eine Notgruppe eingerichtet. Zwei Mitarbeitende und vier Bewohner der Zoar-Seniorenresidenz in Kirchheimbolanden sind positiv getestet worden, hier laufen die Ermittlungen des Gesundheitsamtes noch. Dieses teilt zur Situation im Seniorenzentrum Wolffstift mit, dass nur noch einzelne Bewohner in Isolierzimmern versorgt werden müssten. Ein Wohnbereich sei bereits wieder für Besucher geöffnet, die Bewohner der beiden weiteren Bereiche werden in dieser Woche noch einmal getestet.

