Am dritten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt am Freitag keine Corona-Neuinfektion registriert. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis auf 2,7 gefallen – der niedrigste Wert seit rund acht Monaten. Von den momentan noch 18 aktiven Fällen werden vier im Krankenhaus behandelt. Die Verbandsgemeinde Eisenberg verzeichnet aktuell sechs bekannte Infektionen; es folgen die VG Kirchheimbolanden mit vier, die VG Nordpfälzer Land und die VG Winnweiler mit jeweils drei und die VG Göllheim mit zwei Fällen.