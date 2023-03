Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit mehreren Medaillen traten die Thaiboxer der Vikings Marnheim die Heimreise von den Europameisterschaften in Istanbul an. Sieben der acht Starter hielten am Ende eine Medaille in den Händen – auch wenn sie dafür keinen Kampf gewinnen mussten.

„Es war eine Achterbahn der Gefühle“, umschreibt Trainer und Vorsitzender Marc Wagner. Denn während sich bis auf Carsten Hühn (30) seine Nachwuchssportler zunächst über