Sieben Jahrzehnte aktiv im Musikverein: Das ist sicher alles andere als alltäglich. Andreas Wolsiffer kann beim Musikverein Börrstadt ein solches Ausnahmejubiläum feiern – und manches erzählen aus dieser langen Zeit.

Als Andreas Wolsiffer im Jahre 1951 in den Börrstadter Musikverein eintrat, war er gerade mal 14 Jahre jung und sein Musikverein, der auch gerade erst seit drei Jahren bestand, steckte noch in den Kinderschuhen. Sein Freund Walter, der dort schon Klarinette gespielt hatte, konnte ihn überzeugen, doch mal mitzukommen.

In der Schule hatte er wie damals alle Kinder Blockflöte gespielt, Freude an der Musik war auch gegeben, aber der Musikverein brauchte einen Trompeter. Also stattete man den jungen Andreas mit einem Instrument aus und ließ ihn mitspielen. Was so einfach klingt, das war schon eine große Aufgabe, die vor dem jungen Musiker stand. Heute sagt man, „learning by doing“, also man lernt es beim tun. Das hieß 1951 für Andreas Wolsiffer: Vor jeder Orchesterprobe gab es Einzelunterricht vom Dirigenten, danach ging es mit den anderen gleich in der Musikstunde weiter. Sein Bruder hatte schon das Es-Horn gespielt, und das hatte sich Andreas Wolsiffer gerne mal ausgeliehen, also war ihm das Trompetenspielen nicht ganz unbekannt, und bis heute ist die Trompete sein Instrument geblieben.

„Noch immer meine beste Trompete“

Mittlerweile kann Andreas Wolsiffer auf eine unglaubliche Zahl von musikalischen Auftritten mit seinem Börrstadter Musikverein zurückblicken. Vereinsvorsitzender Peter Wick hat das mal hochgerechnet, wenn der Verein im Schnitt auf 25 Auftritte und Probenstunden im Jahr zurückblickt, dann hat der Jubilar 1750 Mal seine Trompete für und mit dem Musikverein gespielt. Dass eine so stolze Zahl zusammengekommen ist, erstaunt auch Wolsiffer selbst immer wieder.

Doch Musik war und ist seine Leidenschaft. Neben dem regelmäßigen Spielen im Verein war er als junger Mann begeisterter Tanzmusiker. Gerne erinnert er sich an seine Zeit bei der Tanzkapelle Schreiber oder auch der Tanzkapelle WiMa, wie die sich die Musiker aus den Ortschaften Winnweiler und Marienthal genannt hatten, und an Wochenenden in den Wirtshäusern zum Tanz aufspielten.

Auch als Vize-Dirigent gefordert

Vor 70 Jahren war er der Jüngste, heute ist er fast der Senior in dem Blasorchester. „Und immer noch meine beste Trompete“, sagt Wolfgang Landin, der den Börrstadter Musikverein nun seit 40 Jahren dirigiert und den Andreas Wolsiffer auch schon so manches Mal in den Proben als Dirigent vertreten hatte, wenn der eigentliche Dirigent einmal verhindert gewesen war.

Doch nicht nur als Vize-Dirigent hat er seinen Verein unterstützt, zwei Wahlperioden gehörte er der Vorstandschaft an und galt immer als eine feste Bank, auf die man zurückgreifen konnte, wenn der Verein Festivitäten plante und ausrichtete.

„Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich in meinem ersten Jahr im Musikverein gleich an der Fronleichnamsprozession teilnehmen sollte. Da war ich schon sehr aufgeregt“, berichtet der Jubilar. Gerade die Feierlichkeiten am Fronleichnamstag sind ihm gut in Erinnerung geblieben. Nach der feierlichen Prozession ging es in anschließend in die Börrstadter Wirtschaften, und da wurde dann Unterhaltungsmusik gespielt. „Unsere Musikfeste waren richtige Volksfeste und Blaskonzert und Freibier gehörten einfach zusammen“, schmunzelt Andreas Wolsiffer.

Verein leidet unter Nachwuchsmangel

Noch heute ist die Verbundenheit von Kirchengemeinde und Ortsgemeinde mit ihrem Musikverein sehr ausgeprägt in Börrstadt, und Ortsbürgermeister Torsten Windecker ist schon recht stolz auf seine Bläser. Wie Wolsiffer bedauert auch er, dass die Blasmusik wie viele Vereine unter Nachwuchsmangel leidet.

Doch die Hoffnung geben die Börrstadter Vollblutmusiker nicht auf. Wie Wolsiffer hat auch Wolfgang Landin Jahrzehnte für und mit der klassischen Blasmusik gelebt, als Musiker, Ausbilder und Dirigent hat er viele Konzerte gegeben und bereits zahlreiche Ehrungen eingefahren. Zusammen mit seinem Jubilar Wolsiffer, seinem ersten Vorsitzenden Peter Wick und dem Stellvertreter Pirmin Kayser möchte er noch viele Jahre die Blasmusik unters Volk bringen. Sie lieben die Ouvertüren, die für Bläser gesetzt wurden, den Klang der Egerländer, aber auch von ihrem Conny-Francis-Potpourri schwärmen sie.