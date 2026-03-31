Der Wechsel des Kickbox-Nationaltrainers nach acht Jahren führte zu einem Massenexodus. Von den 23 ausgeschiedenen Athleten gehörten zehn Sportler zum Kickboxingteam-Kibo.

„Sie haben uns quasi rausgedrängt“, beschreibt Sven Mager vom Kickboxingteam-Kibo aus Kirchheimbolanden die aktuelle Situation im deutschen Leistungssport. Nach dem Trainerwechsel Ende des Jahres verließen zahlreiche erfolgreiche Athleten die deutsche Kickbox-Nationalmannschaft – darunter auch die Europameisterin von 2024, Kiara Mager.

Im Zentrum der Ereignisse steht Sven Mager, Gründer der Kampfsportschule KBT-Kibo im Jahr 2013 und seit 2018 Teil des Nationaltrainerteams. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Team zu einer festen Größe im deutschen Kickboxen. Mager wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 2022 als „Trainer des Jahres“ von WAKO Deutschland, dem offiziellen nationalen Verband der Sportart.

Noch Anfang Dezember schien alles geklärt: Bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi habe der jetzige Chefbundestrainer bestätigt, dass das Trainerteam bestehend aus Sven Mager, Kiara Mager, Timmy Sarantoudis (SSMAC – Baden-Württemberg) und Daniela Meng (MASC – Grünstadt) weiterhin Teil des WAKO Deutschland Trainerteams bleibe.

Der Bruch

Am 22. Dezember hätten die Trainer eine E-Mail des Verbands erhalten. Darin hieße es, die Disziplintrainer-Strukturen sollten „neu ausgerichtet werden“. Konkret bedeute das: Alle bisherigen Trainer mussten sich neu bewerben. Bereits einen Tag später seien die Landesverbände über die Anforderungen informiert worden. Bewerbungen seien demnach bis zum 15. Januar 2026 möglich gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe noch ein Arbeitsverhältnis zwischen den Beteiligten bestanden.

Für das Kibo-Team kam dieser Schritt völlig unerwartet. „Drei Wochen vorher hieß es noch, wir bleiben im Trainerteam“, sagt Sven Mager. „Und dann so eine Mail – das fühlt sich an, als würde man uns durch die Hintertür verabschieden.“ Um ihren Verbleib als Trainer zu verdeutlichen, sei eine Absichtserklärung abgegeben worden, die allerdings unbeachtet geblieben sei.

Rücktritt von 23 Athleten

Die Reaktion folgte unmittelbar: Ein Großteil der Athleten stellte sich hinter die Trainer und zog Konsequenzen. Aus dem Team heraus wurde eine Petition gegen die Entscheidung initiiert, die schließlich rund 530 Unterschriften von Sportlern, Heimtrainern, Eltern und Familienangehörigen sammelte. Erfolg hatte sie jedoch nicht. In der Folge traten 23 Athleten aus dem Nationalkader zurück.

Damit verliert der Verband einen großen Teil seiner Leistungsträger. Laut Sportdirektor des WAKO Deutschlands, Niclas Hildebrand, sind 40 Prozent der Kaderathleten im Pointfighting, einer Kickbox-Variante mit kurzen Aktionen und Punktwertung nach jedem Treffer, in den letzten Wochen zurückgetreten.

Verband weist Vorwürfe zurück

In einer Stellungnahme betont WAKO Deutschland, die Ausschreibung der Trainerstellen sei „ein normaler Vorgang“, der „alle vier Jahre (nach den Olympischen Spielen beziehungsweis World Games) regulär stattfindet“. Ziel sei es, neue Impulse im Trainerbereich zu setzen, neue jüngere Trainertalente zu integrieren und insgesamt die Qualität zu steigern. Einige Trainer hätten sich jedoch „trotz mehrfacher Aufforderung nicht erneut für ein Traineramt beworben“. Ohne eine formale Bewerbung habe die Sportkommission keine Grundlage gehabt, über eine mögliche weitere Zusammenarbeit zu entscheiden.

Trotz Krise: Blick nach vorn

Besonders betroffen sind junge Athleten. Kiara Mager, 23, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Kickboxerinnen ihrer Generation, kann aktuell jedoch nicht mehr für die Nationalmannschaft antreten. „Sie hat sich das alles hart erarbeitet und ist eine sehr talentierte Sportlerin“, sagt Sven Mager.

Auch wenn die aktuelle Situation für viele Athleten belastend sei, halte sie sie jedoch nicht von ihren sportlichen Zielen ab. Vor einer Woche erzielte das Kickboxingteam-Kibo beim World Cup in Italien beachtliche Erfolge und sicherte sich zweimal Silber sowie einmal Bronze. In zwei Wochen darf das Team mit drei Sportlern zum nächsten World Cup nach Thailand reisen.