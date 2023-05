Nach der Fahrbahnumgestaltung in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee in Kirchheimbolanden harren die neuen Pflanzinseln zwischen den Parkboxen noch der Begrünung. Jetzt steht fest, dass hier, auf der Straßenseite vor Stadthalle und Orangerie, 13 Krimlinden gepflanzt werden und so den einstigen Alleecharakter wiederherstellen sollen.

Umringt sein werden die Bäume von Hainbuchenhecken, ganz ähnlich wie in der Neuen Allee. Allerdings, so Tatjana Fuchs aus der Bauabteilung des Rathauses, werden die Krimlinden nicht wie dort in Formschnitt gebracht, sondern frei wachsen. Starthilfe werden sie durch Bewässerungssäcke erhalten.

Die Linden sind ebenso wie die Pflanzung der Gehölze und Pflegearbeiten für die Dauer von drei Jahren Bestandteil des Vertrags mit dem Armsheimer Garten- und Landschaftsbaubetrieb Hahn & Singer. Diesen hat der Stadtratsausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr jetzt einstimmig zum Angebotspreis von knapp 27.000 Euro gebilligt – der Betrag liegt fast um ein Drittel unter der Kostenschätzung.

Bäume kommen erst im Herbst

Wahrscheinlich wird es laut Tatjana Fuchs aber Herbst, bis die mit einem Stammumfang von zwölf bis 16 Zentimeter schon recht kräftigen Krimlinden zur Verfügung stehen. Bis dahin ist auch zu bedenken, wie mit zwei Pflanzinseln beiderseits der Einfahrt zur Mälzerei zu verfahren ist. Wie Peter Stumpfhäuser und Beigeordneter Michael Ruther (beide SPD) beobachtet haben, müssten Lkw an der Einfahrt zur Mälzerei weit ausholen und würden dabei auch die vorbereiteten Pflanzinseln überfahren.