Das Städtchen putzt sich pünktlich für das 72. Kirchheimbolander Residenzfest am Wochenende heraus: Auf dem Römerplatz laufen bereits die Aufbauarbeiten, die Hoflaubenbesitzer richten ihre Höfe her und das Ordnungsamt überprüft die Sicherheitsvorgaben. In zwei Hoflauben soll es nun Grund zur Beanstandung gegeben haben.

Die Vorbereitungen für das Residenzfest laufen seit Tagen auf Hochtouren. Denn schon am Samstag wird die Altstadt samt seiner Hoflauben wieder mit Leben gefüllt. Doch ganz so