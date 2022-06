Die Polizei in Kirchheimbolanden sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines Leichtkraftrades. Die Maschine der Marke Beta sei nach einem vorangegangenen Diebstahl am 9. Mai sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Bemühungen, das grüne Leichtkraftrad seinem Eigentümer zurückzugeben, sind bislang gescheitert. Der Eigentümer soll sich mit einem entsprechenden Nachweis an die Polizei wenden.