Die Kinder der Grundschule Kirchheimbolanden starteten am Mittwoch später in den Tag – und zwar für einen guten Zweck: Sie bemalten die letzten gelben Fußabdrücke des Sicherheitsprojekts „Gelbe Füße“. Diese Markierungen an Straßenrändern und Übergängen sollen dafür sorgen, dass Kinder im Grundschulalter sicher und eigenständig in der Stadt unterwegs sein können.

Im Jahr 2013 wurde das Projekt der Unfallkasse Rheinland-Pfalz erstmals vom Förderverein Grundschule Kibo umgesetzt. Mehr als zehn Jahre später brauchte es neues Leben: „Durch den Verschleiß der Zeit und den Glasfaserausbau in der Stadt waren sie nicht mehr so sichtbar“, erzählt Martin Braun, Pressebeauftragter des Rotary-Clubs Kirchheimbolanden. Rund 150 erneuerte Abdrücke wurden an neun Stellen in Kibo platziert – dank der Zusammenarbeit von Rotary-Club, Stadt, Grundschule und Polizei Kirchheimbolanden. Vorschläge für weitere Routen können an martinbraun81@me.com gesendet werden.