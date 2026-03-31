Die erfolgreiche Aktion der Verkehrswacht Donnersbergkreis ist zurück. Kinder sollen spielerisch Verkehrssicherheit lernen.

„Kinder sollen sichere Verkehrsteilnehmer werden“, sagt Maik Braunsdorf, Vorsitzender der Verkehrswacht Donnersbergkreis. In Zusammenarbeit mit dem K&L-Verlag aus Detmold wurde in der Coronazeit eine Reihe von Mal- und Vorlesebüchern für die Verkehrserziehung geschaffen – mit Spendengeldern finanziert. Nun soll die erfolgreiche Aktion wiederholt werden.

Mit den Figuren Luis, der Schildkröte Sam und Kim möchten die Bücher Kinder sicher durch die Welt des Straßenverkehrs führen. Foto: VERKEHRSWACHT DONNERSBERGKREIS

Diese Förderung richtet sich an Grundschulkinder, insbesondere an Erst- und Drittklässler, die mithilfe der Bücher und interaktiver Inhalte – teilweise auch über Tablets – spielerisch die Straßenverkehrsregeln erlernen. Zusammen mit neuen, lustigen Charakteren erfahren die jungen Verkehrsteilnehmer, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen. Zusätzlich erhalten die Vorschulkinder im Kreis Warnwesten mit einem eigens entworfenen Logo der Verkehrswacht Donnersbergkreis, um im Straßenverkehr – besonders bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter – besser sichtbar zu sein.

Doch nicht nur an junge Menschen richten sich solche Aktionen: „Auch für Senioren haben wir ein schönes Programm. Wir bieten bereits Pedelec-Kurse an und in naher Zukunft sollen auch Rollator-Kurse folgen“, erzählt Braunsdorf.

Um weiterhin allen Kindern im Donnersbergkreis kostenfreie Materialien zur Verfügung stellen zu können, bitten Mitarbeiter des K&L-Verlages bei Unternehmen und Selbstständigen um Spenden. Auch Privatleute können die Aktion unterstützen.