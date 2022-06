Am Sonntag, 3. Juli, findet eine „Sibbe-Hebbel-Tour“ für Mountainbiker statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Bahnhof Winnweiler. Von dort geht es über Lohnsfeld, die Leithöfe und den Kahlheckerhof Richtung Imsweiler und über Rockenhausen und das Degenbachtal bis nach Falkenstein. Auf dem Falkensteiner Hof wird eine Pause gemacht, danach verläuft die Strecke über Kronbuche, Krummkehr, Spendeltal, Steinbach, Hahnweilerhof und Imsbach zurück zum Bahnhof Winnweiler.

Insgesamt sind rund 45 Kilometer und 1000 Höhenmeter zu bewältigen, die Tour ist also konditionell anspruchsvoll. Tourguide ist Dirk Kraus. Erforderlich sind Helm und Radhandschuhe, eine Radbrille wird empfohlen. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person. Eine Anmeldung bis Freitag, 1. Juni, ist erforderlich beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de. Infos gibt es auch im Internet unter www.donnersberg-touristik.de.