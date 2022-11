Nach zwei Jahren Zwangspause bietet der Förderverein „Ziemlich beste Kollegen e.V.“ des Evangelischen Diakoniewerks Zoar wieder ein musikalisch-unterhaltendes Programm in Kirchheimbolanden. „Der etwas andere Showabend“ findet am Samstag, 5. November, ab 18 Uhr in der Stadthalle Kirchheimbolanden statt.

Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter, und mit dem Erlös werden zirka 300 Menschen mit Beeinträchtigung unterstützt, die beim Evangelischen Diakoniewerk Zoar am Standort Alzey tätig sind, berichtet Stefan Schreiweis. Er ist Vorsitzender des veranstaltenden Vereins, der sich dafür einsetzt, dass Menschen mit Behinderung mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Tanz, Show, Gesang

Das Programm umfasst Showtanz, Steptanz, HipHop, Akrobatik und Gesang. Mit dabei sind auch eine Dudelsackband, ein Alphorntrio und die Sopranistin Helen Rohrbach. Auch wird die Tanzgruppe Fit for Dance der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung aus Alzey mitwirken, ebenso die Tanzgruppe der TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden mit beeinträchtigten Tänzern.

Eintrittskarten für 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) gibt es unter E-Mail beim Fördervereinsvorsitzenden: stefanschreiweis@aol.com oder Telefon 06358 445002. rhp