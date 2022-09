Nach zwei Jahren Zwangspause bietet der Förderverein „Ziemlich beste Kollegen e.V.“ des Evangelischen Diakoniewerks Zoar wieder ein musikalisch-unterhaltendes Programm in Kirchheimbolanden. „Der etwas andere Showabend“ findet am Samstag, 5. November , ab 18 Uhr in der Stadthalle statt.

Ziel des Showabendes ist es, ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter zu bringen – und mit seinem Erlös zirka 300 Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen, die beim Evangelischen Diakoniewerks Zoar am Standort Alzey tätig sind, berichtet Stefan Schreiweis. Er ist Vorsitzender des veranstaltenden Vereins „Ziemlich beste Kollegen e.V.“, der sich bereits seit neun Jahren dafür einsetzt, Gelegenheiten zu schaffen, damit Menschen mit Behinderung mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Das Programm des „etwas anderen Showabends“ ist umfangreich und vielfältig. Es werden junge, jung gebliebene und ganz junge Künstler auf der Bühne stehen und unter anderem Showtanz, Steptanz, HipHop, Akrobatik und klassischen und modernen Gesang darbieten. Mit dabei sind aber auch Schlagzeuger, eine Dudelsackband, ein Alphorntrio, ein Zauberer, und es gibt eine Performance aus Jumping-Fitness mit Show und Tanz. Auch wird die eigene Tanzgruppe der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung aus Alzey mitwirken, sie heißt Fit for Dance. Die Tanzgruppe von der TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden mit beeinträchtigten Tänzerinnen und Tänzern wird ebenfalls mit von der Partie sein.

Auch Kunst- und Rhönrad und ein DJ dabei

Folgende Künstler aus der Region und darüber hinaus haben bisher zugesagt, teilt Schreiweis mit: der Stimmungssänger Jeremy D. Frei und sein Dance Team; die gemischte Showtanzgruppe Revived Generation; die Dudelsackband Moguntia Pipes and Drums; die Majoretten-TanzgruppeFire & Fun; die Sopranistin Helen Rohrbach, die HipHop-Gruppe Junkin’ Jerks, die Kunstradfahrer vom RV „All-Heil“ 1903 Bolanden, das Rhönradteam Taunusstein; Sven Hassler und seine School of Drums, die Gruppe Los Saltadores mit Jumping Fitness, Show & Tanz; das Alphorntrio Selztal; die Steptänzer The Uniceltics; der Zauberer Thomas Wies, die Square-Tanz-Gruppe Red Rock Hoppers; Laura Dancestar mit ihrer Little Crew; Sängerin Moni aus Übersee, das Schautanzduo Yvonne und Steffi; Markus Geisweid alias DJ Geisi und die Mainzer Uni Rock’n’Roll-Gruppe.

Infos und Karten

Eintrittskarten für 15 Euro (ermäßigt 7,50 Euro) gibt es beim Vorsitzenden Stefan Schreiweis vom Förderverein Zoar Alzey Ziemlich beste Kollegen e.V. unter: stefanschreiweis@aol.com oder Telefon 06358 445002.

Infos zum veranstaltenden Förderverein und zu Spendenmöglichkeiten gibt es online unter www.z-b-k.de