Die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil will in der B-Klasse auf Erfolgskurs bleiben. Die Elf um Co-Trainer Philip Dautermann weist eine bis dato weiße Weste auf. Aus zwei Spielen stehen sechs Punkte zu Buche. Im Nachbarschaftsduell mit dem ASV Winnweiler II soll am Samstag (16.30 Uhr) daheim der nächste Sieg her.

Zwei Spiele, sechs Punkte und 9:1 Tore. Diese Bilanz katapultiert die SG vorerst auf Tabellenrang eins. Dautermann relativiert den hervorragenden Saisonstart allerdings: „Gegen die zweite