Der TC Göllheim feiert in Kooperation mit dem TC Hettenleidelheim die Doppelmeisterschaft. Beide Herrenteams der Spielgemeinschaft steigen in die nächsthöhere Klasse auf. Die Verantwortung soll nach und nach auf jüngere Spieler übertragen werden. Aus dem Double kann sogar noch ein Triple werden.

Statt in der C- und B-Klasse werden die erste und die zweite Herrenmannschaft der SG Göllheim/ Hettenleidelheim in der Tennissaison 2024 in der B- und A-Klasse an den Start gehen. Beide