Ungeschlagen ist die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg in der Bezirksliga Westpfalz Nord. Mit vier Siegen und drei Unentschieden steht die SG mit noch einem Spiel Rückstand momentan auf dem dritten Tabellenplatz. Für Trainer Alexander Raab gibt es dafür einige entscheidende Faktoren.

Es war die 58. Minute im Spiel gegen den TuS Landstuhl, als der 18-jährige Lukas Gerlach bei Finkenbach eingewechselt wurde. Auf den ersten Blick gibt es an dieser Szene nichts Besonderes, auf den zweiten aber schon. Denn damit stand laut Trainer Alexander Raab eine der jüngsten Mannschaften der SG aller Zeiten auf dem Platz – vielleicht sogar die jüngste überhaupt.

Zusammen mit Gerlach befanden sich auch Niclas Lindner und Dennis Schappert, alle 18 und eigentlich noch in der A-Jugend, im Team. Der Älteste war Silas Schlemmer, der an diesem Spieltag noch 26 Jahre alt war. Grob ausgerechnet sei das ein Altersdurchschnitt von 21,3 Jahren gewesen. Für Raab war es deswegen umso bemerkenswerter, dass das junge Team einen Punkt mit nach Hause nahm. Und nicht nur das, es sei auch „eine gute Perspektive für die Zukunft der SG“.

Die wenigsten Gegentore in der Liga

Auch sonst zeigt die SG konstant gute Leistungen in der Bezirksliga, musste in dieser Saison noch nie den Platz als Verlierer verlassen. Das hat sonst bisher nur Tabellenführer TuS Bedesbach-Peterbach geschafft, der schon ein Spiel mehr als die SG Finkenbach absolviert hat. Für die SG stehen bisher vier Siege gegen die TSG Kaiserslautern, den FC Otterbach, die SG Rockenhausen/Dörnbach und den SV Kirchheimbolanden sowie drei Unentschieden gegen den TuS Bedesbach-Patersbach, den FV Weilerbach und den TuS Landstuhl zu Buche. Dabei hat die SG Finkenbach 15 Tore geschossen und mit nur sieben Gegentoren bisher die beste Abwehr der Liga.

Raab führt das auch auf die gute Trainingsbeteiligung zurück – trotz dünnen Kaders. Vor der Pause seien im Schnitt immer zwölf bis 15 Leute da gewesen. Jetzt, mit dem erneuten Lockdown, muss Raab das Training wieder umstrukturieren. Je nachdem, wie die Maßnahmen aussehen, will er das Training – in Kleingruppen oder individuell – so anpassen, dass „unser Leistungsniveau nicht zu deutlich absackt“. Dabei gehe es nicht nur um den Fitnessstand, „ich will auch den Kontakt zu den Jungs nicht vernachlässigen“, so Raab. „Das ist der Zusammenhalt und die Stärke, die uns ausmacht.“

Raab hofft, dass die aktuellen Corona-Beschränkungen bald Wirkung zeigen, damit wenigstens die Vorrunde noch in diesem Jahr fertig gespielt werden könne. In der Bezirksliga Westpfalz Nord haben die zehn Teams bisher alle sieben oder acht Partien absolviert. Dann könne spätestens Anfang April – so lange es die Corona-Zahlen zulassen – ohne Probleme der Rest der Runde gespielt werden.