Es ist das Kerwespiel für das Team von Coach Alex Raab: Die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg empfängt am Freitagabend um 19.15 Uhr in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz Nord den SV Mackenbach. Die Platzherren gehen als Favoriten in die Begegnung.

In der vergangenen Runde sicherte sich die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg in der Hauptrunde den ersten Tabellenplatz. Auch in der Aufstiegsrunde spielte das Raab-Team lange eine gute Rolle. Vor der Saison machte der Finkenbacher Coach aber klar, dass er in erster Linie für diese Spielzeit den Ligaverbleib so schnell wie möglich, also schon bis Dezember, unter Dach und Fach bringen will.

Der Saisonstart war für die SG eher ein lauer. Nach vier Spielen hat das Team sechs Punkte auf dem Konto. Zweimal musste der Ligavierte aus der vergangenen Runde schon eine Niederlage einstecken. „Wir wollen am Ende der Hauptrunde fünf Teams hinter uns gelassen haben“, sagt Raab, dem im Vorfeld der Saison wichtige Stammkräfte ausfielen. Mit seinem Sohn Jeremias ist einer der Leistungsträger nach sehr langer Verletzungspause wieder ins Team zurückgekehrt. Beim 4:1-Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen den SV Weilerbach wirkte der Defensivmann wieder mit. In der Partie am Freitagabend sind die Finkenbacher leicht favorisiert. Gespielt wird auf dem Rasen in Finkenbach, wo an diesem Wochenende die Kerwe stattfindet. Deswegen rechnet die SG mit sehr vielen Zuschauern.

Viel Lehrgeld gezahlt

Der SV Mackenbach ist eines der Teams, das Alex Raab bis Dezember hinter sich lassen will. Bisher hat die Mannschaft von Spielertrainer Heiko Batista-Meier, die es in der vergangenen Runde als Tabellenzweite der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern in die Aufstiegsrunde schaffte und dort den SV Obersimten und den TuS Göllheim ausschaltete, doch reichlich Lehrgeld gezahlt. Alle fünf Partien in der aktuellen Runde haben die Mackenbacher zum Teil doch sehr deutlich verloren. Zuletzt gab es für das Team von Batista-Meier zwei klare Heimniederlagen gegen den TuS Bedesbach-Patersbach (0:5) und den VfB Reichenbach (1:5). Mit einem Punktgewinn bei der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg wäre der SV Mackenbach sicher schon sehr zufrieden.

Am Mittwochabend bezwang unterdessen der SV Kirchheimbolanden zu Hause den SV Otterberg mit 1:0 (1:0). Vor 70 Zuschauern erzielte Felix Reißmann das Tor des Abends. Kibo ist nun Ligadritter.