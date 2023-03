Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was war das für ein tolles Bezirksliga-Fußballspiel! Der SV Kirchheimbolanden und die SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg lieferten sich am Sonntagnachmittag bei herrlichem Herbstwetter einen grandiosen Kampf. Am Ende belohnte sich nur die SG mit drei Punkten.

Das Bild sprach ein bisschen Bände. Während die Finkenbacher Spieler im Kreis zusammen jubelten, saßen einige Meter weiter entfernt die Akteure des SV Kirchheimbolanden und schauten traurig