Natürlich geht auch der Nahe-Bezirksligist SG Alsenztal betrübt in die Corona-Zwangspause. Spielertrainer Maximilian Bauer und sein Team waren eigentlich vor der Rundenunterbrechung gut drauf. Und ein Akteur war voll motiviert.

Wenn man Maximilian Bauer, der die SG Alsenztal zusammen mit Nico Perreira trainiert, fragt, wie er den Rundenstopp Anfang November findet, dann betont er: „Sportlich natürlich blöd. Aber Corona geht vor. Die Gesundheit aller Menschen ist eben wichtiger als der Fußball. Das gilt es zu akzeptieren, und ich finde die Pause auch richtig.“ Überraschend kam der Rundenstopp für den SG-Coach nicht. Bereits in der Vorbereitung hatte sich Bauer eher skeptisch gezeigt. Sportlich lief es für seine Mannschaft aber bislang sehr ordentlich. „Wir wollten unter die ersten vier in der Bezirksliga Untere Nahe kommen, das haben wir bis zur Unterbrechung auch geschafft“, sagt der Trainer.

Mit zwölf Punkten liegt die SG Alsenztal derzeit auf dem dritten Tabellenrang. „Wir haben auch in einigen Spielen sichere Punkte verschenkt. Beispielsweise im letzten Spiel vor der Unterbrechung im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten SG Guldenbachtal haben wir beim 1:1 einen Sieg verspielt. Gegen die TSG Planig reichte es trotz einer 2:0-Führung letztlich nur zu einem 3:3-Remis und gegen die SG Weinsheim haben wir in den letzten zehn Minuten einen 3:1-Vorsprung hergegeben“, analysiert Bauer und macht klar: „Wir hatten nur eine einzige verdiente Niederlage in der bisherigen Spielzeit. Das war das 1:4 zu Hause gegen den TuS Hackenheim, der ja auch völlig verdient Tabellenführer ist.“

Serdar Yildiz trifft weiter, wie er will

Was Bauer schon ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass die Runde nun gerade zu dem Zeitpunkt unterbrochen wurde, als seine Mannschaft wieder sehr gut in Schuss war. „Ich hatte das Gefühl, dass wir wieder auf dem Level von vor März gewesen sind. Die Pause kam deshalb zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wir mussten nach dem ersten Lockdown schon sehr viel aufholen. Nun gibt es sicherlich wieder sehr viel aufzuarbeiten, wenn es irgendwann wieder weitergehen sollte“, sagt der Trainer der SG Alsenztal.

Die Offensive war sicherlich das Prunkstück in den bisherigen Spielen. Mit Serdar Yildiz hatten die Alsenztaler den zweitbesten Torjäger der Liga. Der 33-jährige Stürmer traf in den insgesamt sieben absolvierten Begegnungen satte neunmal. Auch sehr stark im Angriff bei der SGA: Julian Aff, der sechs Tore erzielte. Yildiz ist seit 2016 eine Bank für die Spielgemeinschaft. In über 100 Spielen hat er für Alsenztal schon über 80 Tore gemacht. Eine überragende Quote. Vor dem ersten Lockdown hatte Yildiz Angebote von anderen Klubs. Aber der Angreifer entschied sich wieder für Alsenztal. Warum? „Unser Trainer war ein wichtiger Grund“, so Yildiz.

Torwarttrainer springt ein

Auch in der Defensive zeigte Alsenztal eigentlich ganz ordentliche Leistungen in den bisherigen Spielen. Und das, obwohl Coach Bauer auf dem Papier Probleme auf der Torwartposition hatte. Der ursprünglich für die Saison eingeplante Keeper Sven Schenk verletzte sich und fällt länger aus. Auch die Ersatztorleute waren nicht einsetzbar. So musste Thomas Beck einspringen. Damit hütete zuletzt der eigentliche Torwarttrainer der Mannschaft das SGA-Gehäuse und machte mit 44 Jahren seine Sache hervorragend. „Wir sind sehr froh, dass Thomas uns aushilft. Er hat uns in einigen Begegnungen in gekonnter Manier gerettet“, lobt der SGA-Coach, der erzählt: „Thomas war in den vergangenen Spielen hochmotiviert. Man hat richtig gemerkt, dass er Blut geleckt hat. Er wollte unbedingt die komplette Hauptrunde spielen. Leider hat ihm und uns Corona dann einen großen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ob Beck wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen wird, wenn es weitergeht, ist noch ungewiss. „Ich denke, wir haben dann alle jüngeren Schlussleute wieder zusammen“, sagt Bauer.

Klar ist: Die SG Alsenztal dürfte bei einer Fortsetzung zu den heißen Kandidaten gehören, die in der Liga Untere Nahe die Hauptrunde erreichen könnte. Ob dann sogar die Chance auf den Aufstieg besteht? Das dürfte für Maximilian Bauer und sein Team erst einmal Spekulation sein. Der Coach erzählt: „Jeder Spieler hat einen Plan von mir bekommen, mit dem er ein eigenes Trainingsprogramm absolvieren soll. Aber klar: Beim ersten Lockdown hat das am Anfang geklappt, doch dann wurden die Jungs nachlässiger. Ich hoffe, dass das diesmal nicht der Fall sein wird. Aber ich weiß auch: Es ist hart.“