Ein junger Mann soll eine Minderjährige sexuell missbraucht und geschwängert haben. Wieso das Gericht die Vorwürfe trotz fehlenden Geständnisses als erwiesen ansah.

Im Fall eines 26-jährigen Mannes, der vor dem Jugendschöffengericht Rockenhausen wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt war, ist das Urteil gefallen: Der in Rockenhausen wohnende Mann wurde durch den vorsitzenden Richter zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt und hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Am 2. April hatte die Hauptverhandlung begonnen. Dem zur Tatzeit 23-Jährigen wurde vorgeworfen, mit einer damals 13-Jährigen ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, als Folge dessen es zu einer Schwangerschaft der Minderjährigen kam – sowie dem anschließenden Schwangerschaftsabbruch. Das Alter des Kindes soll der Angeklagte zum Tatzeitpunkt gekannt haben.

Zum Prozessauftakt gaben sowohl die heute 16-Jährige – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – als auch ihr Vater umfassende Aussagen ab. Der Angeklagte selbst bestritt die Vorwürfe gegen ihn zunächst. Um sich nicht selbst zu belasten, machte er danach keine Angaben zur Tat mehr.

Minderjährige vertraute sich Großmutter an

Eine Woche später, am 9. April, hatte das Gericht einen weiteren Verhandlungstag angesetzt. Als Zeugin wurde die 76-jährige Großmutter der minderjährigen Geschädigten geladen. Dieser soll sich das Mädchen zumindest teilweise anvertraut haben. Zwar habe sie nicht im Detail über den Vorfall sprechen wollen, so die Großmutter, nach einiger Zeit aber einen Namen auf einen Zettel geschrieben – der mit dem Fall zusammenhängen könnte, wie die 76-Jährige vermutete. Auf dem Zettel stand der Vorname des Angeklagten.

Doch: Wie die Rentnerin vor Gericht erläutert, ist der Zettel rund um Weihnachten 2024 geschrieben worden. Zeitlich liegt dies damit nach dem zweiten Schwangerschaftsabbruch der Minderjährigen, den es laut Aussage ihres Vaters im Laufe des Jahres 2024 gegeben hat. Auch für diesen, hatte der Vater am 2. April ausgesagt, könnte der Angeklagte verantwortlich sein. Da dieser zweite Schwangerschaftsabbruch aber nicht Gegenstand der Anklage ist, hält der vorsitzende Richter den Zettel für die Urteilssprechung nicht für relevant.

Weitere Zeugen werden am zweiten Verhandlungstag nicht gehört, die Geschädigte musste nicht mehr aussagen. Auch medizinische Unterlagen, die beispielsweise einen oder beide Schwangerschaftsabbrüche beweisen würden, sind aus Sicht des Gerichts nicht nötig. Denn: Für den vorsitzenden Richter und die beiden Schöffen ist der Fall klar, wie der Richter im Rahmen der Urteilsverkündung erläutert: „Für das Gericht steht fest, dass der Angeklagte ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Kind hatte, infolgedessen es zu einer Schwangerschaft und einem Schwangerschaftsabbruch kam.“

Zeugin überzeugte Gericht mit Detailwissen

Das Gericht habe nur die Geschädigte als Zeugin zu den direkten Vorwürfen gehört und sich deshalb kritisch fragen müssen: Sagt sie die Wahrheit? „Dabei war es wichtig, zu betrachten, wie es zu dem Gerichtsverfahren kam. Die Anklage ging nicht primär von dem Kind aus, sondern wurde vielmehr durch das Jugendamt forciert“, begründet der Richter. Zudem habe er keinen besonderen Belastungseifer bei der Minderjährigen gegenüber dem Angeklagten festgestellt.

Und: „Die Zeugin traf differenzierte Aussagen, sagte gegenüber dem Gericht nur das, was sie noch wusste, und hatte außerdem Detailwissen“, so der Richter. Damit meinte er allen voran, dass die Minderjährige das Zimmer des Angeklagten genau beschreiben konnte und etwa wusste, dass er lediglich auf einer Matratze auf dem Boden schlief. „Das konnte sie nur wissen, wenn sie selbst im Zimmer des Angeklagten gewesen ist. Deswegen hat das Gericht keinen Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit“, betonte der vorsitzende Richter.

Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung sahen den Tatvorwurf im Grundsatz als erwiesen an. Lediglich bei der Forderung der Gesamtstrafe unterschieden sich die Parteien: Während die Staatsanwaltschaft eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten forderte, plädierte die Verteidigung für eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten.