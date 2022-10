Mit wenig Text, aber viel Musik präsentiert das L’Una Theater am Samstag 22. Oktober, 15 Uhr, im Theater Blaues Haus in Weiherhof eine abenteuerliche Märchenreise für Kinder von vier bis acht.

Krick Kiste lebt im Viereckland und fühlt sich dort sehr wohl. Bis eines Morgens ein Riss die stabile Mauer rund um sein Reich aufbricht. Krick nimmt allen Mut zusammen und tut den Schritt ins Kugelland. Damit beginnt eine abenteuerliche „Eck-xpedition“ für Krick und seinen neuen Kumpan Bolle Ball.

„Sesam öffnet sich – Ein Viereck (k)reist durchs Kugelland“ richtet sich an Kinder von vier bis acht Jahre und kommt, so heißt es in der Ankündigung, mit wenigen Worten aus. Dafür setzen die Akteure auf viele Instrumente – unter anderem Akkordeon, Klarinette, Percussion und singende Säge – und Situationskomik. Auf der Bühne stehen die Mimen Gabi Mohr und Gieselbert Hoffmann.

Das L’Una Theater tourt seit 1998 durch die Republik. Seinen Sitz hat das Duo im knapp 500 Einwohner zählenden Ort Beulich im nordöstlichen Hunsrück.

Info

Theater Blaues Haus, Parkallee 7, Bolanden-Weierhof. Eintritt: Kinder fünf, Erwachsene acht Euro. Karten: E-Mail an karten@blaues-haus-ev.de oder telefonisch unter 06355 1799.