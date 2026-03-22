Und plötzlich waren die TTF Rockenhausen Meister in der Bezirksoberliga. Noch wenige Wochen zuvor sah es nach einem Vierkampf um die Meisterschaft aus.

„Wir sind die Saison ja eigentlich ziemlich offen angegangen, weil man ja auch nie weiß, was bei den anderen so passiert. Gibt die TSG vielleicht mit neuen Studenten noch mal Gas, spielen bei Rammelsbach alle immer, die auf dem Zettel stehen“, so Daniel Heintz, Kapitän der Tischtennisfreunde aus Rockenhausen. Neben dem Abstieg in die Bezirksoberliga im Jahr zuvor hing Rockenhausen die schwache zweite Saisonhälfte der Vorsaison nach. „Außerdem hatten wir ja letztes Jahr in der 2. Pfalzliga unsere Erfahrungen mit Verletzungen. In der Hinrunde hatten wir 10:10 Punkte, dann kam in der Rückrunde mit der Verletzung von Lukas Bauer der Absturz in der Tabelle“, erklärt Heintz.

Der Start in diese Saison war dann aber doch gut. Mit 8:4 Punkten kamen die Rockenhauser doch ordentlich rein in die neue Runde, verloren aber gegen die Topteams TV Rammelsbach und TSG Kaiserslautern IV. „Es ist jetzt in der Rückrunde ab der überraschenden Niederlage gegen die Post Kaiserslautern gut gelaufen. Alles in allem kamen alle ganz ordentlich bis richtig gut in Form – und so passte es dann“, erklärt Heintz weiter.

Konkurrenten patzen

Denn die Auftaktniederlage gegen die Post zum Rückrundenauftakt war dann auch die letzte Pleite in dieser Saison. Sieben Siege in Serie gab es zuletzt. Dennoch sah es nach einem engen Saisonfinale aus. Weil aber die TSG Kaiserslautern IV einige Spiele verlor und auch die Konkurrenten TV Rammelsbach und TuS Hirschhorn Zähler liegen ließen, hieß es am vergangenen Freitag statt Kampf um den Aufstieg: lockeres Ausgaloppieren. „Jetzt feiern wir natürlich erstmal einen ordentlichen Abschluss und schauen was kommt“, meint der TTF-Kapitän. Die 2. Pfalzliga West schätzt Heintz indes als sehr stark ein in dieser Saison. Doch der TTC Nünschweiler II und möglicherweise auch der TTC Kreimbach-Kaulbach werden in die 1. Pfalzliga aufsteigen. Mit Ilja Kratschmer (TTC Winnweiler), Marcello Mühlemann (TTV Siegelbach) und den polnischen Akteuren des TTC Bann sieht Heintz jedoch gewaltige Gegner auf die TTF zukommen.

„Wir setzten weiter auf die Youngster. Pauline Wolf und Fabian Heintz, die sich toll entwickeln. Sie machen beiden sehr gute technische und taktische Fortschritte“, lobt Heintz, der die Nachwuchsspieler weiter fördern möchte.

Enges Abschlussmatch

Gegen den TuS Hirschhorn gab es in eigener Halle zum Abschluss dennoch ein ganz enges Spiel. Gegen Hirschhorn, das bis zuletzt noch auf den Sprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz hoffen durfte, konnte Rockenhausen letztlich aber knapp mit 9:7 gewinnen. Nach einem 1:2 in den Doppeln, nur Lukas Bauer und Timo Volkert waren gegen Mathias Nonnengart/Walter Steinmetz erfolgreich, gelang es Rockenhausen erst beim Stand von 4:4, die Führung nachhaltig an sich zu reißen. Pauline Wolf gewann nach 0:2-Satzrückstand gegen Steinmetz in fünf Sätzen, Lukas Bauer legt für die TTF gegen Thorsten Häußler nach. Weil am Ende abermals Pauline Wolf (gegen Niclas Klein) siegte und auch das Entscheidungsspiel knapp an die Rockenhauser ging, gewannen sie mit 9:7. Im Entscheidungsdoppel gewannen Bauer/Volkert erst mit 18:16 im Entscheidungssatz gegen Thorsten Häußler und Jens Vollmar.