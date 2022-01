Das Ziel „wichtige Punkte sammeln für den Klassenerhalt“ wurde am Wochenende in Kassel-Nordshausen weit übertroffen. Patrick Mergel und Peter Sziedat zeigten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in der Zweiten Radball Bundesliga eine souveräne Leistung.

Beide waren von Beginn an hellwach und konnten den erstligaerfahrenen Hausherren mit ruhiger Spielweise und sicherem Abwehrverhalten mehr als nur Paroli bieten. Mergel erzielte nach steilem Querpass die Führung, die jedoch durch einen gegnerischen Standard schnell egalisiert wurde. Mit viel Übersicht traf Sziedat noch vor der Halbzeitpause zum 2:1. Im zweiten Durchgang ließ das RVB-Duo nichts anbrennen, und Peter Sziedat markierte mit einem Tunnel gegen den Torwart den 3:1-Endstand.

Gegen den direkten Tabellennachbarn Obernfeld II entwickelte sich das erwartet ausgeglichene Spiel. Trainer Markus Hack hatte vor der Partie schon auf die Spielstärke des Erstliga-Absteigers hingewiesen. Patrick Mergel konnte sich im Tor mit zahlreichen Paraden auszeichnen und im Angriffsspiel wichtige Akzente und Treffer platzieren. Obernfeld blieb über Standards und zwei Fehler im Spielaufbau auf Schlagdistanz. Die wichtige 4:3-Führung konnte im „6-Punkte-Spiel“ dann über die Zeit gebracht werden.

Sicher im Angriff

Auch gegen Zeitz zog der RVB sein sicheres Angriffsspiel auf und erzielte mit gezielten Abschlüssen wichtige Treffer. Nach einem durchwachsenen Start im ersten Durchgang (2:1) gegen die unbequem körperlich spielenden Gegner baute das Duo die Führung in der zweiten Halbzeit sicher bis zum 7:2-Endstand aus.

Nun sollte auch gegen den Tabellenletzten Hahndorf noch ein „Dreier“ her. Zunächst taten sich Mergel und Sziedat jedoch schwer mit der unkonventionellen Spielweise der Niedersachsen. Zwar erzielten sie immer wieder schöne Treffer, doch fehlte in der Abwehr die nötige Konsequenz. Beide blieben aber ruhig und spielten ihr Angriffsspiel souverän weiter. So gewannen sie auch dieses Spiel letztendlich mit 5:3.

Perfekte Ausbeute

Mit der perfekten Ausbeute von insgesamt zwölf Punkten wurden die Ziele weit übertroffen und der RVB verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Nicht nur die Spieler waren hoch zufrieden, auch die mitgereisten Markus Hack (Trainer) und Wilfried Kanoffsky (Fachwart) waren stolz auf ihre Schützlinge.

Der RVB macht einen Sprung in der Tabelle von elf auf sieben und hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Durch die engen Ergebnisse im Tabellen-Mittelfeld ist selbst Worfelden auf Platz drei noch in Schlagdistanz.

Weiter geht es mit dem dritten Spieltag am 19. Februar in Darmstadt.