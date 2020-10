Von zwei ähnlichen Betrugsversuchen per Telefon berichtet die Polizei. Demnach erhielt eine 72-jährige Frau in Bolanden am Dienstag gegen 11.30 Uhr einen Anruf. Eine angebliche Freundin täuschte während des Gespräches eine finanzielle Notlage vor. Das vermeintliche Opfer wurde aber misstrauisch und ließ sich auf keine Forderungen ein. Ebenso erging es nach weiteren Polizeiangaben einer 75-jährigen Frau aus Göllheim. In diesem Fall gab sich eine Anruferin als Nichte aus. Auch hier ließ sich die angerufenen Frau nicht auf die Forderungen ein. Die Polizei mahnt zur Vorsicht bei dubiosen Anrufen von Personen, die angeblich in Not seien.