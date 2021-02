15.000 Euro erbeutete ein Unbekannter, der sich einer 77-jährigen aus Kirchheimbolanden gegenüber telefonisch als Enkel ausgab. Er täuschte vor, in einen Verkehrsunfall verwickelt und in Schwierigkeiten zu sein. Das Geld wurde von einem Mann mittleren Alters abgeholt. Die Polizei weist darauf hin, dass in letzter Zeit wieder vermehrt Anrufe mit der Enkeltrickmasche gemeldet werden und rät dazu, in diesem Fall sofort die Polizei zu verständigen.