Wie gehen die Senioren im Donnersbergkreis mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektion um? Wie reagieren sie auf diese Zeit der Herausforderungen? Diese Frage hat sich die RHEINPFALZ gestellt und sich dazu auch beim Kreisseniorenrat, der Kreisverwaltung und der ökumenischen Sozialstation umgehört.

Senioren gelten als Risikogruppe. Doch wer gilt als Senior? Da sind zunächst die Zahlen der Statistiker, die die Senioren in Ü 60 und Ü 80 einteilen, hinzu kommt noch die Tatsache, dass mit dem steigenden Alter naturgemäß auch die Beschwerden zunehmen. Es gibt die Gruppe, die recht gut mit ihren „Alterssymptomen“ lebt, und es gibt die Menschen, die stärkere bis massive gesundheitliche Unterstützung und Medikamente benötigen. Das eine ist die medizinische Seite, das andere die Seite der Lebenserfahrung, die ein „Best-Ager“, wie Senioren auch gerne genannt werden, mit sich bringt, ändert sie etwas an der Einstellung zu der Pandemie?

Besuche der Freunde fehlen sehr

Auch ich gehöre zu den Senioren mit Ü60 und mit altersbedingten Wehwehchen, wie ich sie noch nennen kann. Was haben das Virus und seine Folgen mit mir gemacht? Eine latente Angst wechselt sich mit einem fatalistischen „War schon schlimmer“ ab, Lebensfreude pur konkurriert mit dem jetzt doch öfter auftretenden Gedanken an die eigene Vergänglichkeit.

Die Senioren in unserer Familie der Gattung Ü80 dagegen nehmen es gelassen: Oma geht nun zwar mit Mundschutz, aber wie immer einmal in der Woche einkaufen, Opa wartet derweil im Auto, die Besuche der Freunde fehlen sehr, klar – doch das Telefon ist eine wichtige Lebensader, um die sozialen Kontakte aufrecht zu erhalten, es glüht förmlich. Privilegiert bezeichnen sich viele als Landbewohner, die mit Garten oder kurzen Wegen in die Natur noch anders dastehen als die Menschen in der Großstadt, die aus ihren Wohnungen nur schwer ins Grüne flüchten können.

Die Kreisverwaltung hat mit Ute Grüner eine Ansprechpartnerin für Seniorenarbeit im Kreis, doch sie gehört zurzeit dem Team der Hotline zu Covid-19 an. „Im Moment haben wir keine Seniorenarbeit im Angebot und auch keine Anfragen direkt von Senioren, da haben sich die Schwerpunkte verschoben. Was ich aus meinem Umfeld sagen kann ist, dass, wie bei den Jüngeren auch, alles vertreten ist, von Gleichmut bis höchste Bedenken.“

„Mundschutz hat etwas Beruhigendes“

Diese Bandbreite kann auch Daniel Ringlstetter, Pflegedienstleiter der ökumenischen Sozialstation in Kirchheimbolanden, bestätigen. „Bei unseren älteren Patienten herrscht alles vor: Angst und Fatalismus und Dankbarkeit und Gottvertrauen. Wir erhalten viele Anrufe mit der Frage, ob wir denn noch zur Versorgung kommen, doch das ist auch für die ambulante Pflege ja selbstverständlich. Der Mundschutz hat in diesem Fall für viele sogar etwas Beruhigendes, ganz wichtig ist unser Besuch bei der Kontaktsperre zur Familie. Oft sind wir da die Einzigen, die noch ins Haus kommen, das wird gerade von den älteren Kunden sehr wertgeschätzt“, so Ringlstetter.

Sandmeier: „Ältere kommen besser klar“

Im Kreis gibt es einen eigens für diese Altersgruppe installierten Kreisseniorenrat, hier ist Monika Sandmeier, Seniorin aus Kirchheimbolanden, die seit vorigen November stellvertretende Vorsitzende ist. „Mir ist nicht bekannt, dass sich Senioren in letzter Zeit deshalb bei uns gemeldet hätten“, sagt Sandmeier, die selbst so wenig wie möglich in die Öffentlichkeit geht, und das auch nur mit selbstgenähtem Mundschutz. „Ich füge mich, das Einkaufen hat sich auf die Familie verlagert, ich meide Supermärkte, gehe höchstens noch zur Post oder auf den Wochenmarkt, und das mit gehörigem Abstand. Ich habe das Gefühl, dass wir Älteren mit der Ausnahmesituation besser klar kommen als jüngere Menschen. Ich bin sehr stolz auf meine Familie und alle, die auf mich Rücksicht nehmen. Was mich wundert ist, dass ich in der Stadt einen Bewohner eines Seniorenheims gesehen habe, der dort spazieren ging. Wenn wir nicht in die Heime gehen sollen, dann sollten doch die Bewohner auch so vernünftig sein und im Haus bleiben. Keiner will doch das Virus wenn auch unabsichtlich verbreiten. Doch ich kann auch gut verstehen, dass es gerade für die Heimbewohner und alleinstehende ältere Menschen eine schlimme Zeit ist. Da bin ich sehr froh, dass es ein gutes Netzwerk gibt, das hier hilft.“

Sandmeier kann gut zuhause arbeiten, sich im Garten verweilen. Von hier aus telefoniert und organisiert sie vieles nach wie vor, hält Kontakte und versucht so gut es eben geht, die persönlichen Begegnungen durch ein Telefonat mit ihren älteren Bekannten zu ersetzen. Voller Elan ist sie nach wie vor, die Kraft dazu gibt ihr die Familie und das Netzwerk der Freunde. Eines schmerzt sie jedoch: „Es war Palmsonntag, die Glocken läuten zum Kirchbesuch, doch der findet nicht statt. Die Kirchenglocken rufen zum Gebet, und keiner darf in die Kirche gehen! Doch auch das wird wieder werden!“, ist die rührige Kirchheimbolanderin sicher.