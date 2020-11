Am Donnerstag kam es in Kirchheimbolanden und umliegenden Orten erneut zu Versuchen, Senioren am Telefon zu betrügen. „Rate mal, wer ich bin?“: So oder so ähnlich beginnt laut Polizei der vermeintliche Enkel oder Verwandte das Gespräch. Daraufhin nennt das Opfer in der Regel einen Namen des möglichen Anrufers, den es irgendwie zu erkennen glaubt. Oft täuscht dann der Anrufer eine Notlage vor, die nur durch eine sofortige Zahlung abgewendet werden kann. Die Polizei rät erneut, misstrauisch zu sein, wenn Anrufer sich am Telefon nicht mit Namen melden, sich als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. „Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen“, empfiehlt die Polizei unter anderem. Es wird auch geraten, den Namen im Telefonbuch abkürzen oder ganz löschen zu lassen. Verdächtige Anrufe sollten unverzüglich der Polizei unter der Nummer 110 gemeldet werden. Wer bereits Opfer eines Enkeltricks geworden ist, soll das ebenfalls unbedingt anzeigen. Eine andere beliebte Masche seien derzeit falsche Gewinnversprechen. Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, etwa „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline zu wählen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Für nähere Informationen dazu verweist die Polizei auf die Internet-Adresse www.polizei-beratung.de.