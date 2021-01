Wieder einmal vermeldet die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, dass Senioren nicht auf Betrugsversuche hereingefallen sind. Am Dienstag wurde eine 68 Jahre alte Frau aus Göllheim von einem Mann angerufen, der angab ihr Sohn zu sein. Er sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Die Frau erkannte aber schnell, dass es sich um einen Betrüger handelte und beendete das Telefonat. Ebenfalls am Dienstag erhielt ein 77 Jahre alter Mann aus Kirchheimbolanden einen Anruf, bei dem ihm ein hoher Geldgewinn in Aussicht gestellt wurde. Damit der Gewinn ausgezahlt werden könne, solle er aber Amazon-Karten im Wert von 500 Euro kaufen. Nach Rücksprache mit einer Angehörigen ging er aber nicht auf die Forderung ein.