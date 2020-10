Mehrere Autofahrer haben am Freitagmittag der Polizei gemeldet, dass ein Auto am Ortsrand von Würzweiler im Straßengraben steht. Wie die Beamten am Samstag weiter berichten, trafen sie dort einen 64-Jährigen aus dem Appeltal an und bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An seinem Wagen und der Umgebung entdeckte die Streife konnte kein Schaden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aufgrund des Alkoholgenusses von der Fahrbahn abgekommen war.