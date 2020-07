Sie ist als gefährdete Art in die Rote Liste aufgenommen worden und sehr selten zu sehen: die Türkenbundlilie. Die Pflanzenkundler der Nabu-Kreisgruppe Donnersberg kennen nur zwei Standorte: bei Imsbach und bei Rockenhausen blüht die rare Schönheit.

Sie ist zu den apartesten heimischen Wildblumen zu zählen. In diesen Sommertagen hat die Türkenbundlilie ihren prächtigen Blütenstand geöffnet. An einem Stängel hängen drei bis zwölf nickende Blüten in einer lockeren Traube. Rosa bis purpur und dunkel gefleckt schimmern sie im Halbdunkel des lichten Waldes. Auffällig ist auch die stattliche Höhe der Pflanze von mehr als einem Meter.

Die sechs dickfleischigen Blüten- blätter sind stark zurückgekrümmt und erinnern an einen Turban. Daher rührt der exotische Name der Lilie. Auffallend auch, wie die zimtbraunen Staubblätter aus dem Innern der Blüte herausragen. Abends und nachts verströmt diese Blume einen schweren, süßlichen Duft, der Nachtfalter zur Bestäubung anlockt.

Die Türkenbundlilie gedeiht am ehesten in Laub- und Mischwäldern mit reichem Krautwuchs. Sie bevorzugt nährstoff- und kalkreichen lockeren Boden. Zwei natürliche Feinde schädigen sie indes sehr und haben sie rar werden lassen: Rehe verbeißen schon die Knospen, und ein roter Blattkäfer, das Lilienhähnchen, verzehrt das Innere der Blüten.