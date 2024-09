Für ihr außergewöhnliches Engagement im Kreis bekamen sieben Bürger die Kreisehrenmedaille verliehen.

Es gibt viele ehrenamtlich aktive Personen im Donnersbergkreis und darunter wiederum ein paar Dutzend, deren Engagement mit der selten vergebenen Kreisehrenmedaille gewürdigt wird. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde sie im Jahr 1983 eingeführt. Nicht mehr als 50 lebende Personen dürfen gleichzeitig Träger dieser Auszeichnung sein. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der Stadt Kirchheimbolanden hat Landrat Rainer Guth nun wieder sieben ehrenamtlich Aktiven diese Auszeichnung zukommen lassen. Neben den Ehrennadeln hielt Guth noch eine Überraschung bereit: ein Originalabbild des Donnersbergs als gusseisernes Relief.

Ausgezeichnet wurden Angela Scholz, die bereits seit 1991 Mitglied der Rosenthaler Feuerwehr ist und den Kreisfeuerwehrverband seit 2007 als Vorsitzende unterstützt. Laut Laudatio zeichnet sie sich seit Jahren durch ein außerordentlich hohes Engagement für die Feuerwehren im Kreis aus. So ist sie unter anderem in der Nachwuchsgewinnung aktiv. Im Jahr 2017 erhielt sie das Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Kinderzirkus, Donnersberg und DRK

Auch Andrea Baldauf-Simons und Dieter Krücken sind kreisweit für ihr Engagement bekannt. Sie sind seit Jahrzehnten entscheidende Akteure des Zirkus Pepperoni, einem Leuchtturm der Mitmachkultur in Rockenhausen und im Donnersbergkreis. Dieter Krücken ist seit 1990 beim Zirkus Pepperoni aktiv, Andrea Baldauf-Simons seit 1991. Beider Engagement ist es zudem mit zu verdanken, dass der Zirkus Pepperoni im Jahr 2015 mit Hilfe von der SWR-Spendenaktion „Herzenssache“ das alte Kino in Rockenhausen kaufen und zum Zirkuszentrum ausbauen konnte. Die beiden organisieren außerdem Ferienaktivitäten sowie Angebote in den Schulen.

Jost Haneke ist Geologiedirektor a. D. beim Landesamt für Geologie und Bergbau und hat den Donnersberg erforscht und studiert. Unter anderem ist er Thema seiner Dissertation. Neben der wissenschaftlichen Erschließung des Donnersbergs gibt Haneke sein Wissen regelmäßig in Vorträgen und in Texten weiter. Er ist Vorsitzender des Pfälzischen Bergbaumuseums Imsbach und in der LAG Donnersberger und Lautrer Land aktiv. Er leistet einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Geo-Tourismus im Donnersbergkreis. Jochen Lunk ist Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Münchweiler. Beispielhaft für sein Engagement ist sein ehrenamtlicher Einsatz in der Übergangsunterbringung von Ukraine-Flüchtlingen in der ehemaligen Jugendherberge in Steinbach ab März 2022. Hier arbeitete Lunk eng mit dem Sozialamt der VG Winnweiler zusammen und war Mitglied des von der Kreisverwaltung eingerichteten Krisenstabes.

Engagement für Auszubildende

Siegfried Nurmuhamed ist stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Winnweiler und Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes Donnersberg und seit 1972 beim DRK aktiv. In der Zeit der Corona-Pandemie organisierte er den Impfbus des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums.

Reiner Rudolphi ist Geschäftsführer der Rema Fertigungstechnik GmbH in Rockenhausen und hat sich durch sein Engagement für Auszubildende verdient gemacht. Mit der Rema-Akademie hat sich die Rema Fertigungstechnik die Kompetenzerweiterung von Auszubildenden, Ausbildern sowie von Fach- und Führungskräften auf die Fahne geschrieben. Seit 2016 verhilft Rudolphi zudem jungen Menschen aus Ruanda, Ausbildungsplätze zu erhalten.