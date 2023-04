Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Höhepunkte der romantischen Klavierliteratur, aber auch Werke lateinamerikanischer Komponisten standen am Sonntagabend auf dem Programm des jungen Pianisten Carlos Manuel Vargas in der Orangerie in Kirchheimbolanden.

Dieser Liederabend war das Deutschlanddebüt des jungen Musikers aus der Dominikanischen Republik, der neben seiner internationalen Konzerttätigkeit am Boston Conservatory der Berklee University in den