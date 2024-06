Die Ilbesheimer Frauengruppe „Sektperlchen“ haben großzügig gespendet: Einmal für kranke Kinder, ein anderes Mal für die Gemeinde. Insgesamt 3000 Euro.

Rund 2000 Euro haben die Sektperlchen bei einer Tombola am Ilbesheimer Weihnachtsmarkt eingenommen. Die Maifeier der Gemeinde im Mehrgenerationenpark nahmen sie zum Anlass, die Summe als Spende an die Stiftung „Bärenherz“ zu übergeben, die in Wiesbaden ein Kinderhospiz betreibt. Dort werden schwerkranke und sterbende Kinder und Jugendliche jenseits einer klinischen Umgebung umsorgt und gepflegt. „Das Geld nahm die Ehrenamtskoordinatorin von Bärenherz, Petra Tölle, persönlich entgegen“, teilte Sonja Winterwerb von den Sektperlchen im Nachgang mit. „Sie hat unser Engagement gelobt und sich mit einem Buchgeschenk bedankt. Außerdem zeigte sie sich begeistert vom gelungenen Maifest im schönen Ambiente des festlich geschmückten Parks“, so Winterwerb, die sich bei der Gelegenheit den Spendern der Sachpreise für die Weihnachtstombola bedankte. Auch die Einnahmen in Höhe von 1000 Euro durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen und Getränken am Maifest haben die Sektperlchen gespendet. Das Geld ging an den Förderverein Ilbesheim und soll zweckgebunden für das neue Gemeindezentrum Gräser Hof verwendet werden.