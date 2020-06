Seit vergangenen Samstag ist im Donnersbergkreis keine SARS-CoV-2-Infektion registriert. Den 137 bisher bestätigten Infektionen stehen 131 Genesene und sechs Verstorbene gegenüber. Noch immer befinden sich Menschen in häuslicher Quarantäne. Diese Entwicklung darf nach einer Mitteilung aus dem Kreishaus aber nicht als Entwarnung verstanden werden. Sie zeige, dass die Schutzmaßnahmen und Einschränkungen erfolgreich waren und man deshalb nicht nachlassen dürfe. Es sei weiter wichtig, Masken zu tragen, Abstand zu halten und größere Menschenansammlungen zu meiden. Zudem sei von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen. Das heißt, Menschen können infiziert sein, ohne es zu wissen – und können so das Coronavirus ungewollt verbreiten. Hochgerechnet verzeichnet der Donnersbergkreis 182 Fälle pro 100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz sind es laut Robert-Koch-Institut 169 und bundesweit 229 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Quarantäne nach Einreise aus einem Risikogebiet

Die Kreisverwaltung weist außerdem darauf hin, dass nach der zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz eine Quarantäne- und Meldepflicht für Einreisende aus einem Risikogebiet besteht. Wer sich innerhalb von 14 Tagen vor Einreise nach Rheinland-Pfalz in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist demnach verpflichtet, sich auf direktem Weg für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Zudem müssen sich die betroffenen Personen unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt (Telefon 06352-710-500) melden. Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Bundesland und dann erst nach Rheinland-Pfalz eingereist sind. Eine aktuelle Liste der entsprechend eingestuften Länder findet sich auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.