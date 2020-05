Im Donnersbergkreis gibt es – Stand Sonntagnachmittag – 126 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Das ist ein Fall mehr als am Freitag. 107 Personen gelten nun als genesen, teilt das Gesundheitsamt mit. Nach wie vor befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. Hochgerechnet liegt der Donnersbergkreis mit 168 Fällen pro 100.000 Einwohner über dem Landesdurchschnitt, den das Robert-Koch-Institut für Rheinland-Pfalz mit 154 angibt, aber auch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 203 Fällen pro 100.000 Einwohner. Unter fünf beträgt derzeit im Donnersbergkreis die Anzahl der Neuinfizierten binnen der vergangenen sieben Tage, ebenfalls auf 100.000 Einwohner bezogen. Steigt dieser Wert auf über 50 – so haben es Bund und Länder in der vorigen Woche vereinbart –, müssten beschlossene Lockerungen zurückgenommen werden. Weiterhin die meisten Infektionen mit dem Coronavirus wurden bislang in der VG Eisenberg mit 32 registriert, darunter sind aber auch 24 Genesene. Die Zahlen der weiteren Verbandsgemeinden: Göllheim (22/19), Kirchheimbolanden (30/27), Nordpfälzer Land (25/21) und Winnweiler (17/16).