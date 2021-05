Die Anzahl der Sars-CoV-19-Infizierten ist im Donnersbergkreis seit Freitag um 53 neue Fälle angestiegen. 26 wurden für Freitag gemeldet, gestern kamen 27 hinzu, einschließlich Nachmeldungen aus den Vortagen. Ein weiterer Todesfall, am Freitag gemeldet, lässt die Zahl der Donnersberger Pandemieopfer auf 61 steigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht einen Wert von 183,2, so die Kreisverwaltung am Sonntag. Insgesamt haben sich seit Pandemieausbruch 2386 Donnersberger infiziert, davon gelten 1957 als genesen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle wird mit 368 angegeben, 20 davon sind in stationärer Behandlung. Weiterhin weist die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit 186 die meisten Infektionsfälle auf, gefolgt von der VG Eisenberg mit 58.