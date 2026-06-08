Praktisch ihr ganzes Leben sind sie Seit an Seit: Walter Lommel und Heinrich Molter sitzen, stehen und singen nebeneinander – und das seit 70 Jahren beim MGV 1855 Imsbach.

Seit sieben Jahrzehnten sind Walter Lommel und Heinrich Molter gemeinsam für den Männergesangverein Imsbach aktiv. Für die rekordverdächtig lange Dauer ihrer Mitgliedschaft werden die beiden am Samstag, 13. Juni, bei einem Konzertabend geehrt. „Ich bezweifle, dass es nochmal jemand schafft, so lange wie wir aktiv dabei zu sein“, sagt Molter. Der 85-Jährige gehört zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund zu den dienstältesten Mitgliedern des nordpfälzischen Traditionsvereins. Länger dabei sind lediglich Molters älterer Bruder Wolfgang sowie Peter Danner.

Lommel und Molter hatten im vergangenen Jahr gleich doppelten Anlass zur Freude: Der Verein feierte sein 170-jähriges Bestehen und das Duo seine 70-jährige Mitgliedschaft im Chor. Doch die beiden Urgesteine sind nicht nur Chorkollegen: Seit ihrem fünften Lebensjahr sind sie eng befreundet, wohnten damals schon in direkter Nachbarschaft. „Sogar in der Schule haben wir schon nebeneinander gesessen“, erinnert sich Lommel. Zum Verein kamen die beiden Anfang 1956 im Alter von 15 Jahren. Im Jahr zuvor hatte der Verein sein 100. Jubiläum gefeiert, was eine spontane Eintrittswelle auslöste.

Vor der Aufnahme musste man vorsingen

Seinerzeit galten noch strenge Aufnahmeregeln: Da habe man erstmal dem Dirigenten die Tonleiter vorsingen müssen, erinnern sich beide amüsiert. „Heute gibt’s das natürlich so nicht mehr“, ergänzt Molter. Die Jugendlichen sorgten dann schnell für eine Änderung im Terminkalender: „Damals fanden die Proben noch samstags statt. Da an den Sonnabenden aber meist gearbeitet wurde, haben wir bei der Chorleitung dagegen protestiert“, erinnert sich Lommel. Mit Erfolg: Die wöchentlichen Singstunden wurden verlegt, bis heute trifft man sich jeden Dienstag – anfangs in zwei Gaststätten, später in der Gemeindehalle und seit einigen Jahren im ehemaligen katholischen Pfarrheim.

Der MGV Imsbach bei der Feier seines 150. Jubiläums im Jahr 2005. Foto: MGV/OHO

Auch das Notenheft habe sich über die vielen Jahre verändert. „Zu Beginn wurden noch viele klassische und sehr anspruchsvolle Chorsätze gesungen. Da wurde schon mal monatelang an einem Stück geprobt“, erinnert sich Lommel. Heute sei das Repertoire deutlich leichter und vielseitiger. Eine Chorprobe zu schwänzen, habe die Chorleitung seinerzeit nicht ohne weiteres toleriert: „Als Entschuldigung galt nur Krankheit. Ansonsten hatte man zur Probe zu erscheinen“, sagt Molter. Er und Lommel hätten sich daran gehalten und stets an den wöchentlichen Treffen teilgenommen.

Einst hatte der Chor rund 100 Sänger

Aktuell singen im MGV noch 26 Aktive – zu den besten Zeiten waren es etwa 100. Seit gut 14 Jahren ist der Chor gemischt. Die 13 Frauen, die nach der Auflösung des örtlichen Kirchenchors zum MGV stießen, haben die Tenorstimmen übernommen. Denn an Tenören habe stets Mangel geherrscht, erklärt Lommel. Er selbst und Molter besetzen die erste respektive zweite Bassstimme. Beide waren zudem ebenfalls bis zu dessen Auflösung im Kirchenchor aktiv.

Besonders gerne denken die beiden Jubilare an die zahlreichen Sängerfeste quer durch den Kreis zurück. Auch in Imsbach seien immer wieder befreundete Chöre empfangen worden, darunter sogar eine Abordnung aus dem nordamerikanischen Cincinnati. Auch gemeinsame Ausflüge standen auf dem Programm. Besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben sind den Jubilaren die Auftritte im Kloster Maria Laach in der Eifel und im Gebeinhaus der Gedenkstätte des Schlachtfeldes von Verdun. Meist sei es im Vereinsleben locker zugegangen. Das habe besonders für die sogenannte Nachsing-Stunde gegolten – dem gemütlichen Beisammensein nach der offiziellen Probe. „Da hat einer angestimmt, und wir haben einfach weitergesungen“, erzählt Lommel begeistert.

Lebenslange Freundschaften entstanden

Mit Bedauern sehen beide den allgemeinen Trend, dass immer mehr Vereine aufgeben müssen. Nachwuchsmangel und Zukunftssorgen gebe es auch in Imsbach. Die gegenwärtige Altersspanne der Aktiven reiche von Anfang 50 bis Ende 80. Immerhin: Die zwei Jubilare lassen sich nicht entmutigen und denken noch nicht ans Aufhören. Besonders betonen sie den Gemeinschaftssinn im Verein, für den sie dankbar sind: „Durch die Mitgliedschaft hat man so viele Menschen kennen und schätzen gelernt. Daraus sind lebenslange Freundschaften entstanden.“ Gemeinsam freuen sich Walter Lommel und Heinrich Molter nun auf die Ehrung beim anstehenden Sängerfest in der örtlichen Gemeindehalle. Hierzu haben sich der Gesangsverein Alsenborn, die Chorgemeinschaft Ilbesheim-Gauersheim und die Gesangsgruppe Owwermiehler aus Rockenhausen angekündigt.