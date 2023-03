Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 26. November feierte der Ortsverein der Landfrauen in Gerbach seinen 60. Geburtstag. Drei Damen, die von Anfang an dabei sind – zwei von ihnen als Gründungsmitglieder –, werfen einen Blick zurück.

Will man der Fernsehwerbung der Firma Oetker aus den sechziger Jahren glauben, dann hatte eine Frau in dieser Zeit nur zwei Lebensfragen: „Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?“