Als „gelebtes Dorf“ beschreibt Ulrich Scheiba die Arbeit seines Kulturvereins Sippersfeld. Jetzt feiert er 50-Jähriges mit einem großen Jubiläumsprogramm.

Mit seinen vielfältigen Aktivitäten und Kulturveranstaltungen ist er seit langem bis weit über die eigenen Ortsgrenzen bekannt. Nun feiert der Kulturverein Sippersfeld (KVS) mit einem großen Jubiläumsprogramm sein 50-jähriges Bestehen. Auch in die Zukunft blickt der Verein zuversichtlich – entgegen dem allgemeinen Trend. Der zweite Vorsitzende Ulrich Scheiba beschreibt die Arbeit seines Vereins als „gelebtes Dorf“. „Wir tun etwas für unseren Ort“, erklärt er die gemeinschaftliche Motivation: „Wir wollen Kultur aufs Land bringen. Das war der Grundgedanke, und der ist uns mit dem Verein perfekt gelungen.“

Zusammen mit vielen Helfern haben die Organisatoren ein dreitägiges Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt. Die Ausstellung „Jedes Jahr ein Plakat“ zeigt in Collagen eine Bilderreise durch die einzelnen Vereinsjahre. Ein buntes Programm aus Gospel, Klassik mit den „Stuttgarter Salonikern“ und der örtlichen Theatergruppe ist für die große Feier am 12. Oktober angekündigt.

Anfänge als Dorfverschönerungsverein

In seinen Anfängen sei der Verein zunächst als „Dorfverschönerungsverein“ aktiv gewesen, sagt Scheiba. Im Laufe der Jahre seien die Aktivitäten vor allem im Kulturbereich deutlich angewachsen. So gehört das jährliche Open-Air am nahegelegenen Retzbergweiher zu den Programmhöhepunkten im Kalender. In Spitzenzeiten zieht das Klassik-Konzert mit den „Stuttgarter Salonikern“ bis zu 400 Gäste an, freut sich Scheiba. Traditionell wird das Veranstaltungsjahr durch das „Ditzner Twintett“ mit einem Klassik-Jazz-Konzert am ersten Januar-Wochenende eröffnet. Viele große Namen aus dem Kulturbereich hat man schon auf die eigene Bühne holen können. So gastierten die Kabarettlegenden Herbert Bonnewitz und Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker bereits in Sippersfeld.

Ergänzt wird das Vereinsprogramm mit vielfältigen Kulturveranstaltungen aus Theater und Comedy bis hin zu Travestie und Zaubervorstellungen. Acht bis zehn Veranstaltungen organisiert der KVS durchschnittlich im Jahr. „Wir haben Teams, die sich hinter den Kulissen um die Veranstaltungen und Organisation kümmern,“ erklärt Scheiba. Stets hätten sich dafür Interessierte gefunden, wie er zufrieden feststellt. Von 30 Gründungsmitgliedern ist der Verein auf heute gut 200 Aktive angewachsen. „Rund 20 Prozent unserer Mitglieder kommen nicht aus Sippersfeld, einige leben sogar bis zu 50 Kilometer entfernt“, sagt Scheiba.

Kultur, aber auch Gesundheits- und Kreativkurse

Zum Vereinsspektrum gehören Lesungen und Vorträge, aber auch Gesundheits- und Kreativkurse. Die Tanzgruppe ist seit einigen Jahren erfolgreich mit ihrem „Line Dance“. Den ursprünglichen Gedanken der Naturpflege erhält der Verein bis heute aufrecht: im Sippersfelder „Familienwald“ seien bis dato 1600 Bäume von Kindern gepflanzt worden, berichtet Scheiba begeistert. Dies stehe auch sinnbildlich für die aktive Nachwuchsförderung: „Die Jugend von heute können der Kulturverein von morgen sein“, so die Hoffnung von Scheiba und seinem langjährigen Vereinskollegen Wolfgang Kolb. Selbstverständlich wird auch gemeinsam gereist. So im vergangenen Jahr im Oldtimer-Bus durch die „Alte Welt“, 2024 auf Mehrtagesreise nach Bayern. Die Bildungsfahrten führten auch schon zur Pfalzgalerie Kaiserslautern oder Völklinger Hütte.

Die Vereinsaktiven können sich indes – entgegen dem allgemeinen Trend – nicht über Mitgliederschwund beklagen. Mit allen Sippersfelder Vereinen pflege man ein intaktes Vereinsleben, betont Scheiba. Man halte es mit den Worten des Ehrenvorsitzenden Ulrich Dittrich: „Und sehen wir uns nicht auf dieser Welt, dann sehen wir uns in Sippersfeld“.

Info

Der Kulturverein Sippersfeld feiert vom 11. bis 13. Oktober sein 50-jähriges Bestehen. Die Veranstaltungen finden in der Dorfgemeinschaftshalle, Sportplatzstraße 5, statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen gibt es unter kv-sippersfeld.de.