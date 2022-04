Die von Protestanten wie Katholiken genutzte Kirche in Dörnbach ist für Roswitha Steitz so etwas wie das zweite Zuhause. Sie kümmert sich – im weitaus größeren – evangelischen Teil des Gotteshauses schon lange um Ordnung und Sauberkeit. Stets hält sie sich dabei bescheiden im Hintergrund – doch in wenigen Tagen wird sie dann einmal im Mittelpunkt stehen.

Dass sie der Kirche im Rockenhausener Ortsteil Dörnbach als Dienerin so lange treu bleiben wird, das hätte Roswitha Steitz niemals gedacht. Am gestrigen Freitag, 1. April, waren es exakt 50 Jahre her, dass sie diese den „Job“ übernommen hat. „Nein, das ist kein Aprilscherz“, sagt die 79-Jährige schmunzelnd im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Putzen, Glockenläuten, Blumen und Deko arrangieren, Abendmahl richten: Das sind nur einige der Aufgaben, die von der Dörnbacherin mit Herzblut erledigt werden. Sie kümmert sich im Winter um die Heizung und zündet rechtzeitig die Kerzen auf dem Altar an. Bei der Pflege der Außenanlage erhält sie Hilfe von Ehemann Albert (89). „Er kehrt die Straße, schneidet Büsche und mäht das Gelände“, berichtet sie und lacht: „Er braucht immer etwas zum Schaffen!“

Putzen ist eine Herausforderung – vor allem im Winter

Das Glockenläuten geschieht zwar inzwischen per Knopfdruck und ist nicht so kraftraubend mehr wie einst. Aber das Putzen sei mitunter eine Herausforderung, verrät Steitz. Insbesondere im Winter habe der rötliche Fliesenboden von nassen oder salzbehafteten Schuhen viel Pflege nötig, weiß sie zu berichten. Im Sommer bringt sie den Blumenschmuck meist aus dem eigenen Garten mit, während sie im Winter gerne zu bunten Plastikblumen greift: „Die sehen auch schön aus.“

Die Kirche in Dörnbach mit dem charakteristischen Spitzdach wurde vor rund 40 Jahren erbaut. „Die Grundsteinlegung war 1969“, erinnert sich Steitz. Die historische Vorgängerkirche – ähnlich der im Nachbarort Dörrmoschel – sei wegen Baufälligkeit abgerissen worden. „Heute würde man das wohl nicht mehr tun“, ist die Kirchendienerin überzeugt. Schon früher war das Gotteshaus eine Simultankirche – wurde also von Katholiken und Protestanten gleichermaßen genutzt. Und auch der aktuelle Bau verfügt über einen separaten, allerdings deutlich kleineren Raum für Katholiken. Dort allerdings ist Roswitha Steitz nicht zuständig.

Ehrung für Roswitha Steitz am 10. April

Einmal im Jahr finde ein ökumenischer Gottesdienst statt, erzählt die Kirchendienerin. Die evangelischen Gottesdienste sind hingegen alle zwei Wochen. Und in diesem Rahmen erhält Roswitha Steitz am Sonntag, 10. April, ab 10 Uhr, eine verdiente Würdigung: Dann wird sie Pfarrer Sebastian Best aus Dörrmoschel für ihre 50-jährige Tätigkeit ehren – und dann dreht sich einmal alles um die Frau, die sonst immer für andere „springt“. Den Dienst mal verschlafen oder gar vergessen? „Nein“, betont Steitz, das passiere nicht – und sie zeigt auf den Gemeindebrief mit den Gottesdienst-Terminen, der in der Küche gut sichtbar aufgehängt ist. Und falls mal etwas außer der Reihe stattfinde, sage der Pfarrer Bescheid.

Best ist der fünfte Pfarrer, mit dem sie in den 50 Jahren zusammengearbeitet habe, schildert Roswitha Steitz. Spezialwünsche hätten die Geistlichen bei der Kirchendeko nicht gehabt. Ihre Arbeit mache sie gerne, betont die 79-Jährige. Sie richtet auch das Abendmahl, schneidet Brot und verteilt die Gläser mit Saft. Außerdem läutet sie bei Beerdigungen die Glocken, wässert im Sommer die gepflanzten Blumen vor der Kirche – kein Problem für Steitz, wohnt sie doch direkt nebenan in ihrem Elternhaus.

Während Gottesdienst kochen die Kartoffeln

So strukturiert wie in ihrer kirchlichen Tätigkeit ist die rüstige Seniorin übrigens auch zuhause – wenn sonntags Gottesdienst ist, läuft alles nach einem klaren Plan: „Die Kartoffeln sind dann schon aufgestellt“, hat die vierfache Mutter, Oma und Uroma die Vorbereitungen fürs Mittagessen selbst dann im Griff, wenn sie gerade außer Haus ist.

Eine offizielle Vertretung hat die gelernte Industrienäherin, die Handarbeiten zu ihren Hobbys zählt, nicht. „Falls ich einmal nicht kann, helfen die Presbyter aus.“ In dem 560-Einwohner-Ort habe sie früher auch am Bürgerhaus und am Friedhof geholfen. „Ich mache den Dienst in der Kirche weiter, solange ich noch kann.“ Denn „einer muss es ja machen“, fügt Steitz trocken hinzu. Und wenn man schon direkt neben der Kirche wohnt ...