Bei einer CDU Mitgliederversammlung wurde Herbert Geib aus Rockenhausen für seine goldene Mitgliedschaft in der Partei geehrt. Der gebürtige Rockenhausener trat 1971 in die CDU ein. Einem Jahr, in dem Gustav Heinemann Bundespräsident war und die erste E-Mail versendet wurde, wie der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Nordpfalz, Christian Rupp, sagte. Nicht auf dem Bild, aber ebenfalls für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt: Manfred Sohn aus Rockenhausen und Georg Mannert aus Bayerfeld.