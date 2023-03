Diese junge Frau wird für 40 Jahre aktives Singen im Chor geehrt? – Das muss doch ein Fehler sein, oder? Nein, ist es nicht.

Nein, es ist kein Fehler: Martina Maué-Heckmann ist tatsächlich seit 40 Jahren aktives Mitglied im gemischten Chor 1894 Reichsthal-Felsberger-Spreiter-Kreuzhof, auch als Höfe/Reichsthal bekannt. Bereits mit sieben Jahren stand die gebürtige Reichthalerin im Sopran und sang eifrig mit.

Den Mitgliedsantrag hat sie quasi bei der Geburt unterschrieben – beide Eltern sangen in dem Verein und nahmen sie oft zu den Proben mit. Da dauerte es nicht lange, bis die Kleine die Melodien und Texte lautstark mitsingen konnte. Anfangs gab es allerdings eine kleine Komplikation, da sie immer neben ihrer Mutter saß. Die Mama verstärkte jedoch die zweite Frauenstimme, den Alt, während die Tochter die Melodie im Sopran mitsang. „Wenn du richtig mitsingen willst, musst du dich auch zum Sopran stellen, sonst machst du uns im Alt durcheinander“, sagte die Mama.

Auch in der Pubertät nicht das Interesse verloren

Gesagt, getan. Die Eltern waren gespannt, ob sie auch noch in der Jugendzeit dem Chor treu bleiben würde, wenn Partys und Discos spannender würden. Doch Martina verlor auch dann nicht das Interesse. „Für mich als passionierte Sängerin war dies nie ein Ausschlusskriterium. Die Proben fanden unter der Woche statt, und am Wochenende, nach den Auftritten, war noch genug Zeit, in Discos zu gehen.“ Singen ist und bleibt ihre große Leidenschaft – ab und zu auch mit Soloauftritten. Mittlerweile steht sie im Verein in Verantwortung: Seit 1997 ist sie Schriftführerin, und 2021 wurde sie zur Zweiten Vorsitzenden gewählt. Der Mitgliedsvertrag beim Chor Höfe/Reichsthal ist auf Lebenszeit geschlossen.