Er ist gewissermaßen das Gedächtnis unserer Redaktion. Denn er hat ein Faible für Heimatgeschichte: Thomas Behnke. Sein Wissen ist gefragt. Deshalb wechselt er aus unserer Redaktion der „Donnersberger Rundschau“ zum Leo, dem wöchentlichen Freizeitmagazin der RHEINPFALZ.

Thomas Behnke ist zwar in Zweibrücken geboren, aber Donnersberger aus Überzeugung. Da ist er aufgewachsen und geblieben. Grundschule in Marienthal, Abitur am Nordpfalzgymnasium. Es folgte das Studium in der Nähe, nämlich in Mainz. Philosophie, Germanistik und Pädagogik hat er studiert und zum Doktor der Philosophie promoviert. Journalistisch gearbeitet hat er schon als Schüler, während des Studiums dann als freier Mitarbeiter der „Allgemeinen Zeitung“ in Mainz und anderer Medien.

Doch die Ausbildung zum Redakteur machte er in seiner Heimat: bei der RHEINPFALZ. 1992 wurde er Redakteur in Rockenhausen, wechselte 1995 nach Kirchheimbolanden. Dort wurde er 2015 stellvertretender Leiter der Redaktion.

Thomas Behnke ist fast so etwas wie ein wandelndes Lexikon für Politik und Geschichte seiner Heimat. Historische Themen und Kulturthemen sind ihm wichtig. Mit seinen Porträts großer Philosophen bereichert er die zentrale Kulturseite der RHEINPFALZ. Nach fast 30 Jahren als Redakteur am Donnersberg wechselt der 62-Jährige nun zum Leo. Dort tritt er an die Stelle des kürzlich viel zu früh verstorbenen Redakteurs für Heimatgeschichte und Kultur, Roland Happersberger.

Wir sind Thomas Behnke für seine kompetente journalistische Arbeit und seine umsichtige Führung sehr dankbar und freuen uns, dass er uns an einem Tag pro Woche als Autor für die Donnersberger Rundschau und die Kulturberichterstattung erhalten bleibt.