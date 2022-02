Zum Valentinstag am 14. Februar bieten Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche der Pfalz Veranstaltungen und Segnungsgottesdienste an. Die Angebote richten sich nicht nur an Paare, sondern auch an alleinstehende Menschen. Die Vermarktung der Liebe und Romantik am Valentinstag wird häufig kritisiert. Das kirchliche Angebot der Paarsegnungen will laut einer Mitteilung der Landeskirche dagegen einen eigenen Akzent setzen. Im Kirchheimbolanden findet die Segnung vom 12. bis 14. Februar, jeweils um 14 Uhr, auf dem Rundweg „Circle of love“ (Waldweg „Lange Schneise“ zwischen Heilpädagogium Schillerhain und Sportplatz) statt.