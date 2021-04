Auch die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land soll ein sicherer Hafen für Migranten auf der Mittelmeerroute sein. Das hat der VG-Rat mit großer Mehrheit entschieden. Allerdings mit Einschränkungen. Denn der Antrag der Grünen stieß in seiner Urform auf Widerstand.

Der Donnersbergkreis ist dem Bündnis Sichere Häfen bereits beigetreten (wir berichteten mehrfach ausführlich). Dass nun die Verbandsgemeinden diesem Beispiel folgen sollen – oder eben auch nicht, je nach Votum – bot alleine schon Diskussionsstoff in der Sitzung des Verbandsgemeinderats. Gernot Pietzsch hatte mit Hinblick auf die Zuständigkeit nämlich mehr als nur Zweifel.

Der Fraktionssprecher der Freien Liste Nordpfalz verwies darauf, dass nicht einmal das Land, mithin nicht der Landkreis, geschweige denn eine Körperschaft wie die VG in solcherlei Fragen gefordert sein dürfe. Die Unterscheidung zwischen Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen, die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Asyl-Anträgen – „all das ist auf Bundesebene angesiedelt“, betonte Pietzsch.

Dass die Frage der Zuständigkeit allerdings schnell in den Hintergrund rückte, lag vor allem darin begründet, dass der vorliegende Antrag der Grünen umgehend auf Widerstand stieß. Früh schon hatte Bürgermeister Michael Cullmann darauf hingewiesen, dass die darin formulierten Forderungen merklich über das hinausgingen, worauf sich der Kreistag verständigt hatte.

SPD und CDU drängen auf Änderungen

„Der Donnersbergkreis erklärt sich bereit, minderjährige unbegleitete und besonders schutzbedürftige Personen aus humanitären Notlagen im Mittelmeer aufzunehmen und zu integrieren“, heißt es unter anderem in der Entscheidung, zu der das Kreisgremium am 1. Juli gelangt war. Der nun in der Donnersberghalle vorliegende Antrag sah hingegen keinerlei Differenzierung vor. Sondern lief darauf hinaus, dass sich die VG zur „freiwilligen und überquotalen Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen“ bereiterklärte.

Grünen-Sprecher Volker Schwarz hatte den Antrag vorgestellt und begründet. Auf die Frage Cullmanns, wieso der Text ein anderer seit als der im Antrag ebenfalls zitierte Kreistagsbeschluss, auf den sich der Antrag doch beziehe, gab es keine hinreichende Antwort.

Umgehend aber warteten sowohl CDU-Fraktionschef Christian Rupp als auch SPD-Fraktionsvorsitzende Anja Schwarz mit Änderungsanträgen auf. „Auch wir stellen uns der Verantwortung, minderjährigen und besonders schutzwürdigen Menschen zu helfen“, sagte Rupp. Genau dies aber wolle die CDU dann auch so festgeschrieben wissen. Wobei Rupp betonte, dass die Christdemokraten zugleich an die Solidargemeinschaft appellierten. So wie Deutschland das Problem nicht alleine lösen und sich dem Migrantenzustrom stellen könne, so sei Solidarität bis hinunter auf die kommunale Ebene wichtig. Rupp forderte von daher, dass die VG Nordpfälzer Land nur dann mitmache, wenn sich auch die anderen Verbandsgemeinden dazu bereit erklärten.

Den ursprünglichen Antrag dahingehend zu erweitern, dass die VG ausschließlich unbegleitete und schutzbedürftige Minderjährige zusätzlich aufzunehmen bereit sei, das forderte SPD-Sprecherin Anja Schwarz. Beide Anträge fanden breite Zustimmung. Dem daraus resultierenden neuen Antrag stimmten 22 Ratsmitglieder zu. Fünf Gegenstimmen gab es.

Was offen blieb, waren Fragen nach Kapazitäten: „Das fällt in die Zuständigkeit des Kreises“, betonte der Bürgermeister mehrmals. So es sich um Jugendliche handele, falle dies in die Zuständigkeit des Jugendamts.

„Wir haben keinen Einfluss darauf, wer kommt, denn es ist nicht unsere Zuständigkeit. Wir wissen nicht, ob es Kapazitäten gibt. Auch über Kosten wissen wir nichts. Wir mengen uns da in etwas hinein“, kritisierte Pietzsch. Und wies darauf hin, dass die hinter den Sicheren Häfen stehende Organisation Seebrücke offen dazu aufrufe, die Politik von EU und auch die Politik der Bundesregierung in Sachen Migration zu unterwandern.