Eine geplante sechste Windkraftanlage am Göllheimer Wald hat es in sich. Mit einer Leistung von 5,5 bis 6 Megawatt soll sie fast halb so viel Strom produzieren wie die in Betrieb befindlichen fünf Anlagen zusammen. Deren Ausbeute beträgt 13 Megawatt.

Die Planungsinitiative geht von der Firma Pionext mit Sitz in Alzey aus. Sie ist unter der Beteiligung der Pfalzwerke ein Zusammenschluss verschiedener Gesellschaften zur Förderung regenerativer