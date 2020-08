Das Raunen im Saal war unüberhörbar, als Staffelleiter Reiner Ehrgott den Vereinsvertretern der Bezirksliga West mitteilte, dass in der bevorstehenden Saison sechs Mannschaften absteigen werden. Bei der Vorrundenbesprechung in Oberarnbach war zudem die Sorge zu spüren, die Lockerungen für den Amateurfußball durch allzu viel Leichtsinn wieder zu gefährden. Und am Ende wurde es sogar richtig emotional.

Die Bezirksliga Westpfalz stellt mit 21 Mannschaften die größte Staffel im Verbandsgebiet. Zu der für alle Amateurklassen beschlossenen Aufteilung in zwei Gruppen und den sich anschließenden Play-off-Spielen sieht Staffelleiter Reiner Ehrgott keine Alternative. Durch einen Verbandsbeschluss könne zudem sichergestellt werden, dass es selbst bei einer unerwarteten Unterbrechung der Saison genügend Möglichkeiten gäbe, die Spielzeit zu werten. „Wenn alles glatt läuft, kommen alle Mannschaften auf 30 Saisonspiele, das sind genauso viele wie in einer normalen 16er-Gruppe“, so Ehrgott.

Hauptrunde startet am 4. 9.

Die Saison, verbandsintern als „Hauptrunde“ bezeichnet, beginnt am Freitag, 4. September, mit dem Auftaktspiel zwischen dem TuS Bedesbach-Patersbach gegen den SV Kirchheimbolanden. Nach Hin- und Rückspielen – der letzte Spieltag soll am 14. März 2021 stattfinden – trennen sich die Wege der Mannschaften. Die ersten fünf Teams der jeweiligen Tabellen werden zusätzlich eine Aufstiegsrunde spielen, die Vereine zwischen Rang sechs und zehn/elf spielen eine Abstiegsrunde. Diese Playoffs beginnen am 28. März 2021. Die zuvor gegen die Teams aus der eigenen Staffel bereits gesammelten Punkte werden in der Tabelle berücksichtigt.

Wer zum geplanten Saisonende am 24. Mai 2021 in der Aufstiegsrunde vorne steht, ist Meister und steigt in die Landesliga auf. Der Zweitplatzierte aus der Westpfalz geht in die Relegation gegen den Zweiten der Bezirksliga Nahe. Turbulent könnte es in der Abstiegsrunde werden, da von den elf teilnehmenden Mannschaften sechs absteigen werden.

Kalli Appelmann (Alzey), Mitglied im Verbandsschiedsrichterausschuss, appellierte an die Vereinsvertreter, die wieder gewonnene Freiheit nicht leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. „Wir dürfen uns keine Blöße geben, denn der Fußball hat nicht nur Freunde.“ Dass in den ersten Testspielen viele Vereine das Hygienekonzept gänzlich ignoriert hätten, sei nicht hinnehmbar. Appelmann stellte klar, dass „die Schiedsrichter nicht die Aufgaben des Hygienebeauftragten übernehmen werden“. Hier sei Eigenverantwortung der Vereine gefragt. So muss jeder Verein ein individuelles Hygienekonzept erstellen. Dieses soll dem Gegner und dem Schiedsrichter vor einem Spiel zur Verfügung gestellt werden. Die Vorgaben haben auch direkte Auswirkungen auf das Spiel: So entfallen zukünftig die „Passkontrolle“, das gemeinsame Einlaufen und die obligatorischen Handshakes.

Mehr Einwechslungen

In der neuen Saison wird die Zahl der möglichen Einwechslungen von drei auf vier erhöht. Ansonsten fallen die von Appelmann erläuterten Regeländerungen in diesem Jahr eher moderat aus. So werden beispielsweise vor einem entscheidenden Elfmeterschießen die bis dahin ausgesprochenen Verwarnungen aus dem Spiel heraus aufgehoben. Verhindert ein Torwart durch eine Doppelberührung nach einem Abstoß oder Freistoß eine klare Torchance, so ist er des Feldes zu verweisen. Bei Vorteilsgewährung oder einem schnell ausgeführten Freistoß wird der „Sünder“ im Nachhinein nicht mehr verwarnt. Als neue Grenze zwischen Handspiel und Weiterspielen gilt zukünftig bei angelehntem Arm die „Achselhöhle“. Appelmann bleibt Realist: „Über das Handspiel werden wir wohl auch in den nächsten Jahren immer wieder diskutieren.“

Als Ansprechpartner der Vereine beim Thema Gewaltprävention warb Appelmann für einen Dialog zwischen Verband und Vereinen: „Wir müssen wieder mehr miteinander anstatt übereinander reden.“ Dies betreffe auch viele andere Themen. Insgesamt habe der Fußball durch die Vorkommnisse im vergangenen Jahr einen Imageverlust erlitten, so Appelmann. Ein vom Verband verabschiedetes Maßnahmenpaket mit härteren Sanktionen soll die Vereine für das Thema sensibilisieren. So müssen bei einem Aktivenspiel generell zwei Platzordner abgestellt werden, die Mindeststrafe für Schiedsrichter-Beleidigungen wurde von einem auf zwei Spiele erhöht. Rainer Ehrgott warb bei den Vereinsvertretern deshalb auch dafür, „die Trainer und Spieler eurer Mannschaft rechtzeitig einzufangen“.

Verbandsligisten gerügt

Bevor die Vereine ihre Spieltermine abstimmten, wurde es noch einmal emotional in der Arnbachhalle. Reiner Ehrgott verurteilte das Vorgehen der Verbandsligisten, die beim Verband die Beibehaltung der ursprünglichen Staffelgröße gefordert hatten (DIE RHEINPFALZ berichtete), aufs Schärfste: „Das ist eine Sauerei!“ Als Mitglied des Verbandsspielausschusses sei er für knapp 850 Vereine mitverantwortlich. „Wir sind ein Amateurverband – und dann kommen neun Vereine und einige Trittbrettfahrer, die ihre Backen aufblasen, weil sie angeblich mit dem neuen Modus ihre Spieler nicht mehr bezahlen können.“ Aufgabe des Verbandes sei es beispielsweise, sich Sorgen um den B-Klasse-Verein zu machen, der seine Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. „Aber doch nicht, wie ein Amateurverein seine Spieler bezahlt“, so ein leidenschaftlicher Reiner Ehrgott, dem man anmerkte, dass ihm das Thema wohl mächtig auf der Seele gebrannt hat. Der Fußball und seine manchmal ganz eigenen Emotionen.

